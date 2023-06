A elección, últimos dos estados ‘priistas’

Estado de México.- El Estado de México y Coahuila, que son las dos últimas entidades en las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha perdido una elección por la gubernatura, tendrán hoy comicios para renovar a los titulares del Ejecutivo y, en el caso de la segunda, las 25 diputaciones del Congreso local.

En el Estado de México, la más reciente encuesta del periódico Reforma le dio un 55 por ciento de las preferencias a la candidata de Morena y exsecretaria de Educación del actual Gobierno federal, Delfina Gómez, mientras que Alejandra del Moral, priista que va en alianza con PAN, PRD y Nueva Alianza, obtuvo un 45 por ciento.

PUBLICIDAD

En Coahuila, en cambio, la misma medición atribuye un 53 por ciento de las preferencias electorales al aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD, Manuel Jiménez, contra 25 por ciento del de Morena, el empresario minero Armando Guadiana.

De resultar derrotado en el Edomex, el PRI perdería la entidad con la mayor cantidad de electores en el país y, además, la sede de uno de sus grupos políticos más emblemáticos –conocido como “Atlacomulco”–, del que emergió su último presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el actual gobernador, Alfredo del Mazo.

Del Moral trabajó en la administración de Peña Nieto como directora general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (hoy Banco del Bienestar) y, en el sexenio de Del Mazo, como titular de las secretarías del Trabajo, de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social.

“Viene también el momento del final del grupo Atlacomulco, que se va el próximo domingo al basurero de la historia”, dijo el pasado 28 de mayo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en un mitin en Toluca.

Los señalamientos de corrupción en la entidad, sin embargo, persiguen a ambos partidos, como la multa impuesta a Morena por un esquema de descuentos a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco durante el Gobierno municipal de Delfina Gómez y que, de acuerdo con la acusación del Partido Acción Nacional, fueron para la campaña a diputada de la hoy candidata al Ejecutivo.

Por este motivo, y si bien “no se acreditó un beneficio concreto y directo a favor de la campaña electoral” –como indicó el fallo–, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la aplicación de una sanción de 4 millones 529 mil pesos el 12 de enero de 2022.

“Por haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015, a partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de ese municipio, por un monto acreditado de 2 millones 264 mil 612 pesos”, indicó el TEPJF.

Sobre el actual gobierno priista en Edomex, una investigación del periódico británico The Guardian reveló el pasado 31 de mayo la presunta gestión de al menos 40 contratos por varios millones de pesos que involucran al menos a 15 empresas fachada.

“En algunos casos no había ninguna empresa en la dirección indicada: sin letrero, sin trabajadores y sin infraestructura. En otros, se contrataron empresas reales para bienes o servicios en los que no tenían experiencia. Varias empresas compartían el mismo domicilio y/o representantes legales”, publicó The Guardian.

“Esta es una red de altos funcionarios poderosos que simulan contratos y pagos respaldados con facturas legales, pero sin respaldo para sacar dinero… sigue porque saben que no va a pasar nada, la impunidad es generalizada. Todo el mundo sabe y nadie hace nada. El Estado de México es el más corrupto del país, es donde sacan dinero para todos los demás”, dijo la investigadora experta en corrupción Muna Buchanin, citada por el medio británico.

‘Moneda en el aire’

Alejandro Domínguez, dirigente del PRI en Chihuahua, destacó el crecimiento de la campaña de Del Moral –a quien Reforma le asignó 22 por ciento de las preferencias en noviembre pasado– y, ante una eventual derrota, señaló que el análisis se hará a partir del porcentaje de diferencia.

“En el Estado de México avanzamos mucho, remontamos, porque empezamos de atrás; logramos empatar, logramos alcanzar y caballo que alcanza gana, y yo estoy convencido de que podemos dar el campanazo en el Estado de México y eso nos puede permitir reposicionar la estrategia del PRI en todo el territorio nacional”, dijo Domínguez.

“Todo depende de cómo ganes y cómo pierdas, si pierdes por medio punto o por dos puntos, los que pierden son ellos, porque tienen toda la fuerza del Estado y empezaron una elección con 30 puntos de ventaja de cara al proceso (…) el escenario político se va a medir a partir del porcentaje de victoria nuestra o de ellos, la moneda está en el aire del Estado de México y creo que podemos ganar nosotros”, agregó.