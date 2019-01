Ven subejercicio en Comisión de Búsqueda

Ciudad de México— Para su arranque operativo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) contó sólo con 44 millones de pesos en 2018, aunque no es claro si en realidad los pudo ejercer, señaló el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.

En un balance sobre el primer año de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, el órgano conformado por familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y expertos advirtió que en el presupuesto para 2019 la CNB sufrió recortes presupuestales.

"En el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda, el retraso en la concreción de los trámites y cambios normativos correspondientes significó que ésta no pudiera ejercer el presupuesto que le había sido asignado de manera oportuna", indicó el consejo.

"En el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2018 se destinaron 186 millones 354 mil 100 pesos a la implementación de la Ley General y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, de los cuales sólo 44 millones aproximadamente fueron destinados para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda", expresó.

Sin embargo, Humberto Guerrero, investigador de Fundar e integrante del Consejo Ciudadano, aclaró que tampoco hay certeza de que esos 44 millones hayan sido ejercidos, e incluso funcionarios federales han indicado que no fueron usados.

Además, el Consejo ciudadano lamentó que a un año de la vigencia de la ley general en la materia exista retraso en la instalación de las comisiones estatales de búsqueda que contempla la ley.

"Hasta donde se sabe, solo tres comisiones cuentan con una persona titular nombrada mediante un proceso de consulta con participación de familias y colectivos, Nuevo León, Coahuila y Jalisco", indica el informe.

Ante la renuncia del titular de la CNB, Roberto Cabrera, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda llamó a las autoridades de la Secretaría de Gobernación a garantizar un proceso transparente para la designación del nuevo comisionado.

"Es crucial que se garantice un perfil (de comisionado) idóneo y un proceso (de designación) transparente, abierto y participativo, respecto a la presentación de candidaturas y también a la evaluación de estas", indicó.