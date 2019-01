Va colectivo contra prisión automática

Ciudad de México— Cincuenta organizaciones civiles y 72 personas conformaron el colectivo #SeguridadSinPretextos, que busca evitar que se aumente el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, prisión automática sin que haya una sentencia.

En su primer posicionamiento, organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia y la Barra Mexicana de Abogados consideraron que la prisión preventiva oficiosa genera ineficiencia y simula justicia.

"Aumenta la probabilidad de encarcelar personas inocentes, genera condiciones propicias para la corrupción, agudiza la falta de investigación, dificulta encontrar a los líderes criminales y criminaliza la pobreza", indicaron.

Por ello, pidieron a la Presidencia y al Congreso no aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa contenido en el artículo 19 constitucional, como busca una iniciativa aprobada por el Senado y que se discute en la Cámara de Diputados.

"Hoy por hoy, cualquier delito amerita prisión preventiva, si el Ministerio Público lo justifica ante un Juez", aclararon los integrantes del colectivo, entre ellos los especialistas Ernesto López Portillo y José Antonio Caballero.

"Es un despropósito generar una subasta delictiva de '¿quien da más?' La respuesta no es inventar más delitos graves, más excepciones a la regla, más cárcel sin juicio, por el contrario, fortalecer el sistema de justicia penal acusatorio es el único camino, no hay atajos, no hay recetas mágicas, no existen salidas fáciles", explicaron.

Los integrantes de #SeguridadSinPretextos aseguraron contar con diagnósticos, propuestas de políticas públicas y un amplio catálogo de experiencias y buenas prácticas recogidas a lo largo y ancho del País.

"Hacemos un llamado urgente a los poderes Legislativo y Ejecutivo, a que se abran espacios de diálogo y discusión con organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos internacionales y expertos para construir de manera conjunta y participativa estrategias reales que abonen al fortalecimiento del Sistema de Justicia", aseveraron.