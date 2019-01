Urgen precisar operativos antihuachicol

Ciudad de México- Diputados de la Comisión de Energía urgieron a que el Gobierno federal presente información clara y precisa sobre los operativos para combatir el robo de gasolina y los problemas de desabasto que se generaron en varias entidades del país.

En la reunión ordinaria, los legisladores pidieron que si no se reagenda una reunión con los titulares de Hacienda, Energía y Pemex en la Comisión Permanente, los funcionarios sean citados en dicha comisión a partir de febrero.



Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, señalo que por medio de la subcomisión de Hidrocarburos se va a integrar una lista de preguntas que se le harán llegar a la autoridad correspondiente, por medio de la Secretaría de Energía.



"Estoy seguro que no habrá inconveniente que en esa relación entre poderes las autoridades del ramo energético puedan contestar y venir ante nosotros.



Estamos conscientes de que es natural que mucha información no se haya dado por adelantado, pues hablamos de combatir el crimen y no la vas a prevenir (a la delincuencia) ni tampoco vas a poner en riesgo la vida de las personas", aclaró.



Por su parte, el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, criticó que el Gobierno ha dado diversas cifras y no todo concuerda con información que existía sobre el sector.



Por ello demandó que se integren diversas preguntas a las dependencias involucradas para comparar los resultados de la lucha contra el huachicoleo y el desabasto de los combustibles.



"Es importante que la comisión solicite las series de tiempo sobre cada indicador, nos diga cuál es el número de detenidos o imputados, o bien de ductos afectados en 2015, 2016, 2017, 2018 y ahora; cuántas pipas habían sido afectadas y a qué monto de dinero llegaba esa afectación, para poder medir efectivamente si está subiendo o bajando o funciona o no la estrategia que a todos nos une", añadió.



El diputado de Morena Ricardo Francisco Exsome afirmó que el Gobierno debe dar la información, porque no hay datos concretos sobre toda la estrategia del Gobierno federal.



Por el PAN, el diputado Hernán Salinas Wolberg, hizo un extrañamiento por la inasistencia de los titulares del sector energético en la Tercera Comisión de la Permanente, pues es importante el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, no solamente por la coyuntura que se vive de abasto de gasolina, sino por las decisiones que se toman en materia de política energética de México.



"Nos deja muy mal sabor de boca esta cancelación y que no se definiera una nueva fecha, porque hay asuntos que se deben discutir; se debe hacer un extrañamiento por la forma en que se dio la súbita cancelación", añadió.