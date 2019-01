Urgen aprobar huachicoleo como delito grave

Ciudad de México— El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, urgió a las diversas fracciones a aprobar la reforma constitucional que considera como delito grave el robo de combustible y que prevé la prisión preventiva oficiosa.

El dictamen de dicha reforma no se ha aprobado por falta de acuerdos.

Tras lamentar el incendio donde más de 70 personas murieron cuando sacaban combustible, Delgado expresó que con dicha reforma se evitará que se repitan ese tipo de incidentes.

"Existen grupos delincuenciales que aprovechan la necesidad de la gente, por eso es indispensable catalogar este delito como grave desde la Constitución, para que no se repitan tragedias de esta magnitud.

"El exhorto también es para los Grupos Parlamentarios a que aprobemos a la brevedad el que se vuelva delito grave el robo de combustible, para que los delincuentes que se dedican a esto tengan consecuencias", exhortó el coordinador de Morena.

Delgado Carrillo dijo que los legisladores no deben quedarse con las manos cruzadas ante la magnitud de la tragedia.

"Lo primero es atender a las víctimas y una vez agotado esto ir tras los responsables, porque hechos como éste no deben jamás repetirse".

Además, indicó que las autoridades sabrán llegar al fondo del asunto.

Y pidió no politizar la tragedia y sumarse, desde los ámbitos correspondientes, para que no se repita, se haga justicia y se ponga fin al robo de combustible que tanto afecta las finanzas del País.