Sellan nueva toma clandestina en Hidalgo

Hidalgo— Una nueva fuga de combustible en Hidalgo por una toma clandestina fue sellada por personal de Pemex, confirmó el Secretario de Seguridad Pública estatal, Mauricio Delmar.

En entrevista, explicó que la fuga fue producto de una toma clandestina en el ducto Tula-Salamanca a la altura del kilómetro 11+500, en la zona conocida como "La Casilla", en Teocalco.

Detalló que la fuga fue reportada a las 16:00 horas y, después de que el Ejército acordonó el área, el ducto fue sellado --y la fuga controlada-- a las 17:05 horas.

"Se actuó inmediatamente, se acordonó el área por parte de elementos del Ejército, llegó seguridad física de Pemex y las demás instituciones policiales en apoyo.

"No hay peligro para la ciudadanía, es una zona rural, alejada de cualquier población, ya el área técnica de Pemex se está haciendo cargo", apuntó.

El jefe de la Policía estatal precisó que, a reserva de los peritajes oficiales, se trató de una fuga clandestina que ya existía, ocasionada por una llave conocida como "de esfera".

"Estás llaves no aguantan la presión que llevan en los tubos y es por lo que llegan a botarse o abrirse o a tronarse, no creemos que sea un sabotaje, sino que es una toma que ya existía", abundó.