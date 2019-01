Se oye mejor PRIMOR que PRIAN: Polevnsky

Ciudad Juárez— La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, señaló que se privilegiarán los acuerdos con el PRI por el bien del País, por lo que suena mejor PRIMOR que PRIAN.

Indicó que con los priistas se pudo construir el acuerdo para elegir al Gobernador interino de Puebla, el priista Guillermo Pacheco.

"Se oye mejor PRIMOR que PRIAN, se oye mucho mejor", expresó la dirigente de Morena al ser cuestionada sobre si habrá molestia en el electorado debido a los acuerdos que se están generando entre el PRI y Morena.

Era inaceptable dejar la Gubernatura a un político cercano al PAN, explicó, porque la elección del 1 de julio la ganó Morena y se debió anular y no reconocer a Martha Érika Alonso.

Aseguró que no cabía ninguna "cortesía política" para dejar el cargo a Acción Nacional, tras la muerte de la Gobernadora el pasado 24 de diciembre.

"No entiendo la razón de la cortesía, eso fue un accidente, pero una realidad es que la elección la ganó Morena y nos la quitaron", confesó la morenista en entrevista.

La también senadora afirmó que era aberrante que los panistas exigieran poner al Gobernador Interino y que fue un acto de responsabilidad de los diputados locales de Morena optar a un "tercero en discordia" porque hubieran podido elegir a uno de su partido.

Acusó que fue imposible llegar a un acuerdo con los panistas, pues dejó mucho que desear su comportamiento, ya que había quienes pensaban en quedarse con el cargo más que en negociar.

Polevnsky manifestó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador gobierna para todos y que trata de construir acuerdos con todos.

"Pero si tienes a unos que están en la negativa total, peleando solos, construyes con quien tiene altura de miras", agregó.

Dijo que Morena mantendrá los acuerdos y el diálogo con los priistas, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del tricolor, y los senadores Miguel Osorio Chong y Jorge Carlos Ramírez Marín.

"Hay mucha voluntad e interés de trabajar por el pueblo. He encontrado dentro de los priistas interés de construir por el bien del País y de sus estados", mencionó la presidenta de Morena.