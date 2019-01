Salen 270 funcionarios de la SFP

Ciudad de México— Durante el proceso de transición y cambio de administración, 270 funcionarios, todos ellos de confianza, salieron de la Secretaría de la Función Pública (SFP), lo que representa el 17 por ciento de la plantilla de esa institución.



Estas salidas, indicó la dependencia al dar respuesta a una solicitud de información, se dieron entre el 1 de octubre de 2018 y el 16 de enero pasado, sin embargo, no precisó si se trató de renuncias, despidos o terminaciones de contrato.

La mayor salida de funcionarios se ha dado en la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, en la que quedaron desocupadas 60 plazas, entre ellas la que ocupaba su titular, Dante Preisser Rentería.



Esta unidad fue creada en julio de 2017 tras la puesta en funcionamiento del SNA y parte de sus tareas es coordinar la asistencia técnica de la SFP hacia el Sistema y vigilar la implementación de las medidas acordadas en el seno del SNA.



El año pasado ejerció un presupuesto de 64.5 millones de pesos, que en un 94 por ciento se utilizó para cubrir los salarios de las 81 plazas que tiene autorizadas.



Otra área que ha tenido una salida importante de servidores públicos es la Unidad de Gobierno Digital, en la que 34 plazas fueron desocupadas.



De la oficina de la titular de la SFP han salido 25 personas, entre ellas la ex Secretaria Arely Gómez, dos choferes, la recepcionista, asesores y el secretario particular.



Esta oficina tiene autorizadas 54 plazas y en 2018 ejerció un presupuesto de 34.4 millones de pesos.



Otras áreas de las que también ha salido personal es la Dirección General de Investigación e Integración, la Coordinación General de Órganos Internos de Control, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública.