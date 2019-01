Robó Deschamps gasolinas en pipas

Ciudad de México— Desde hace 40 años, Carlos Romero Deschamps ya era investigado por robo de combustible. Las pruebas las tuvo la Policía política del Gobierno federal, la extinta Dirección Federal de Seguridad.

El expediente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de 256 fojas da cuenta de múltiples acusaciones de secuestros y golpizas contra sus adversarios, venta de plazas, desvío de recursos del gremio para campañas políticas e incluso tráfico de combustible.

Entre los agentes que seguían los pasos de Romero Deschamps estaban Javier García Paniagua y Miguel Nazar Haro, dos leyendas del espionaje político en México.

Los espías de la DFS empezaron a seguir a Romero Deschamps en noviembre de 1977, cuando a los 33 años de edad se postuló como candidato a secretario general de la sección 35 del sindicato.

En el expediente se documenta que siendo diputado federal encabezaba el saqueo de combustible en la refinería de Azcapotzalco, sustrayéndolo en pipas con doble fondo que, presuntamente, eran de su propiedad.

Revisarán sus cuentas

Tras advertir que no protegerá a ningún dirigente sindical, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que solicitará la información de todas las denuncias pendientes que existen en contra de Romero Deschamps.

“No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales, el Gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos, no hay línea de proteger a nadie, esto ya cambió y si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales, siguen su curso, no se van a detener”, dijo.

“También deben existir las denuncias. Sería muy bueno en este caso que se sepa y, como lo está planteando, lo voy a solicitar, si existen denuncias para tener elementos, cuándo se presentaron, que no sea sólo la nota periodística, sino que haya papel”.

El mandatario advirtió que ninguna de las investigaciones iniciadas en su contra será frenada, e incluso adelantó que está dispuesto a exhibir públicamente las corruptelas si la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera no actuar en este caso.

“No darle impunidad a nadie y, si existen denuncias, se va a proceder en lo que a nosotros corresponde, es decir: hay estas pruebas, se ponen a la consideración de la autoridad competente”, afirmó.

“Si vemos que la autoridad competente no actúa, en el caso de que un asunto se atorara, cuando menos, en forma respetuosa y sin ofender a nadie, lo daríamos a conocer a los ciudadanos”.

Desde Palacio Nacional, López Obrador recordó que el dirigente sindical lleva más de 40 años ostentando ese cargo.

Sin embargo, advirtió que su Gobierno será respetuoso de la autoridad sindical.

“El dirigente que mencionó lleva ya algún tiempo en esa función, en ese cargo. Que yo recuerde, pues más de 40 años, pero eso no significa que nos vamos a meter con la vida interna de un sindicato, vamos a ser respetuosos”, manifestó.

A pregunta expresa, consideró que existe la posibilidad de que la Secretaría del Trabajo entregue la toma de nota a un nuevo sindicato en Petróleos Mexicanos, como el que está en proceso de integración, denominado Petromex.

“Somos respetuosos de la libertad sindical y de la ley, si hay otros sindicatos, como sucede en otras empresas, desde luego que no tenemos ningún inconveniente”, respondió.