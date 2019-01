Rechazó Ejército intervenir para evitar conflicto

Ciudad de México— Antes de que estallara la toma clandestina del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, elementos del Ejército estaban desplegados en el lugar, pero no intervinieron para evitar confrontarse con pobladores, informó el Gobierno federal.

A través de una tarjeta informativa, la Vocería federal explicó que militares acudieron a la zona luego de que Pemex detectó una fuga ilegal en el ducto Tula-Salamanca en Tlahuelilpan.

En ese momento, no había pobladores en el lugar, pero éstos comenzaron a reunirse conforme aumentó la cantidad de combustible fugado.

Al arribar al lugar de los hechos el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, no había gente, pero, al aumentar la presión en el ducto, el brote de combustible creció considerablemente, por lo que los pobladores del sitio acudieron en gran número con cubetas, bidones y todo tipo de recipientes para llenarlos del combustible.

"Para evitar un enfrentamiento con la población, los militares se replegaron; momentos después se produjo la explosión, causando la lamentable tragedia", indica el comunicado.