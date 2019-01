Pudo causar explosión ropa de personas: FGR

Hidalgo- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que ya cuentan con una primera hipótesis sobre la causa de la explosión del ducto ordeñado en Tlahuelilpan, Hidalgo.

En conferencia de prensa, explicó que el movimiento de decenas personas en una zona cargada de gases pudo haber ocasionado la tragedia, ya que la gasolina del ducto era de alto octanaje.

"Es la información de carácter pericial que se puede ratificar o rectificar", dijo.

"Muchas de las personas usan ropa de contenido sintético que tiene la posibilidad de generar reacciones eléctricas".

Por la mañana, Octavio Romero, director de Pemex, detalló que al momento de la ordeña el ducto contenía gasolina Premium y un componente de alto octanaje llamado MTB usado para la fabricación de gasolinas.

El estallido ha dejado hasta el momento un saldo de 73 muertos y 74 heridos.





Y dice AMLO que no descartan sabotaje

Aunque la Fiscalía ya cuenta con una primera hipótesis, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descartan un sabotaje.

"No descartamos ninguna posibilidad, sólo que corresponde a la Fiscalía General", dijo en conferencia.

"Vamos a que se sepa la verdad con absoluta libertad e independencia".

Advirtió que no cambiarán de estrategia porque su Gobierno no tendrá relaciones de complicidad.

"En las circunstancias dolorosas no vamos a ceder, tenemos que limpiar al País de la corrupción".