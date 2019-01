Priorizan atención médica y no investigaciones de heridos

Ciudad de México.- Las investigaciones contra los heridos en la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, por el posible delito de robo de combustible, deberán esperar, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó Excelsior.





“Es muy doloroso lo que se está viviendo, muy triste, sobre todo muy doloroso para los familiares, ellos que padecen esta tragedia. Por eso no podemos llevar a los Ministerios Públicos a los hospitales. Y no se puede actuar así.





Ahora es todo el apoyo humanitario, toda la solidaridad, porque lo necesitan. Fue muy fuerte, muy grave”, enfatizó el presidente en rueda de prensa la mañana del domingo en Palacio Nacional.





Lo prioritario, afirmó el titular del ejecutivo, será la atención médica de las personas que resultaron heridas, pues aún se pueden salvar vidas.

“Primero, lo que tiene que ver con la atención a los enfermos, que eso es lo más importante, a los heridos, salvar vidas, en eso estamos”, subrayó el titular del ejecutivo.





La Fiscalía General no iniciará por el momento acciones legales en contra de los heridos por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, pese a que se trataba de personas que intentaban robar combustible, aseguró Alejandro Gertz Manero.





Llamó a no victimizar a los pobladores ni a generalizar la idea de que todos son delincuentes.





“Mire, nosotros no vamos a victimizar a las comunidades. Vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado esta gran tragedia. Victimizar a toda la población bajo una hipótesis genérica no es la función, ni está establecido dentro de la ley. Yo me refiero a todos”, consideró Gertz.





López Obrador y Gertz Manero señalaron que se iniciarán procesos de extinción de dominio en los terrenos donde se perforó el ducto, y en las casas y bodegas que están construidas en el derecho de vía de las tuberías propiedad de Petróleos Mexicanos.