Prevén Guardia en el periodo ordinario

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, dio por hecho que no habrá un periodo extraordinario de sesiones para revisar el tema de la Guardia Nacional.

"En el próximo periodo ordinario del @senadomexicano revisaremos la reforma constitucional sobre la #GuardiaNacional e intentaremos construir la mayoría calificada. Es preciso un acuerdo con todos los partidos y tenemos la disposición para buscarlo: queremos convencer, no vencer", planteó esta noche en su cuenta de Twitter.

Al mediodía, el presidente del Senado, Martí Batres, sostuvo que no debía descartarse la posibilidad de que la Comisión Permanente del Congreso aprobase mañana una convocatoria a un periodo extraordinario.

La oposición se había manifestado en contra, inclusive la bancada del PRI, el partido que en la Cámara de Diputados respaldó a Morena para aprobar la Guardia Nacional.