Presenta Gobierno precios de garantía

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con el programa de precios de garantía.

En una de las entidades productoras de frijol, el Mandatario informó que el plan inicia con este grano, por el que se pagará a los productores 14 mil 500 pesos por tonelada.

La condición es que sean propietarios de hasta 20 hectáreas y sólo podrán vender hasta 15 toneladas al Gobierno.

Por cada tonelada de maíz se pagarán 5 mil 610 pesos; por la de trigo panificable 5 mil 790; por la de arroz 6 mil 120; y por el litro de leche 8.20 pesos.

Ésta última arrancó el 1 de diciembre, y para los otros tres granos aún no se definen fechas.

"Se produce mucho frijol en Zacatecas, Nayarit, Durango, Chihuahua, Sinaloa, pero no alcanzamos a ser autosuficientes, todavía estamos comprando un 10 por ciento de lo que consumimos.

"En maíz es lo mismo, lo estamos comprando del extranjero, imagínense la desgracia, la paradoja, la contradicción, es originaria de México esta planta bendita, y por culpa de estos tecnócratas irresponsables, somos los que más compramos en el extranjero", dijo el Presidente.

También, mencionó que el arroz se importa el 80 por ciento de lo que se consume y, en el caso del trigo, el 70 por ciento. Por ello, indicó, era urgente implementar este programa de precio de garantía.

El Mandatario federal prometió que su Gobierno mantendrá una política de autosuficiencia con la finalidad de dar apoyo a los productores.

"No vamos a cambiar la política de autosuficiencia. Que se produzca en México lo que consumimos. Por eso, el apoyo con los precios de garantía. En un mundo globalizado lo que se consuma en México lo podemos comprar en el extranjero. Los tecnócratas corruptos nunca pensaron en el problema grave de la dependencia.

"Nunca se pusieron a ver los costos de los fletes. Hay que pagar flete para transportar el frijol, el maíz, el arroz, las gasolinas. Cómo va a ser mejor comprar afuera que producir en México. Satanizaron el subsidio, se dejó en estado de indefensión a los productores. Los Gobiernos extranjeros apoyan a sus productores. Ahora va a haber apoyo a los productores", prometió.