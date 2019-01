Plan antihuachicol continuará: AMLO

Ciudad de México— Tras la explosión de un ducto ordeñado en Tlahuelilpan que ha dejado 66 muertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su plan contra el robo de combustibles seguirá adelante.





"Por esto, aunque duela mucho, tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible y estas prácticas, no vamos a detenernos, vamos a erradicar esto, que no solo daña materialmente, no solo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas", dijo en rueda de prensa.





López Obrador lamentó que la práctica ilegal del robo de combustible se arraigó en la población de zonas donde pasan ductos de Pemex, e insistió en que deben ser erradicadas.





"Duele mucho que estas prácticas se hayan arraigado en los últimos tiempos en nuestro país, porque las imágenes de la gente con cubetas, con bidones, con recipientes para sacar gasolina o diesel es un asunto desgraciadamente que se extendió a toda la zona petrolera, donde pasan ductos hay estas prácticas", dijo.