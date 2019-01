Pide Monreal no archivar discusión de Guardia

Ciudad de México— Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró que el Senado no debe dejar pasar el tiempo para discutir el dictamen de la Guardia Nacional para que el tema no se empolve o se archive.

"Los grupos parlamentarios del PT, PES y Morena piensan que debemos darle urgencia al tratamiento de la Guardia Nacional. No debemos dejar pasar el tiempo para que esto se empolve o se archive. (...) Yo sí creo que la Guardia Nacional debería aceptarse. Muchas de las resistencias que hay se deben a atavismos ideológicos".

"El tema no da para regateos", alegó el jefe de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aunque al mismo tiempo reconoció que el dictamen podría ser devuelto a la Cámara de Diputados.

El senador Monreal había previsto la posibilidad, incluso, de que el viernes se abriera un periodo extraordinario de sesiones para empujar la Guardia Nacional.

Por separado, el senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en el seno de la Junta de Coordinación Política ya se había tomado el acuerdo de desahogar el dictamen respectivo en el periodo ordinario que arranca en febrero próximo.

Osorio Chong dijo que ni siquiera hay "un acuerdo mínimo" en virtud de las muchas observaciones que se han hecho al dictamen.

"Un periodo extraordinario no es el camino para temas tan importantes. Por qué no cumplir con el acuerdo y, mientras, que se hagan los foros y consultas. Queremos una discusión seria y responsable. Me llama mucho la atención esta decisión unilateral que se está tomando", expresó.

Ayer, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales- el órgano que revisaría el dictamen que turnó al Senado la Cámara de Diputados- notificó a la Mesa Directiva que se posponía "hasta nuevo aviso" la sesión de trabajo que había sido agendada para este martes.

En opinión de Monreal, el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados no implica la militarización de la seguridad pública.

"El mando de la Guardia Nacional queda en el mando civil, no en el mando militar. Y el ciudadano Presidente es un mando civil, que es el jefe máximo, de las Fuerzas Armadas y por esa razón no puede hablarse de militarización, porque el Presidente de la República es civil y todo está bajo su mando", argumentó.