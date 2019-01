Pide INE ampliación de 619.2 mdp a SHCP

Ciudad de México— Debido al recorte de 950 millones de pesos que les impuso la Cámara de Diputados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó hoy solicitarle a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal de 619.2 millones de pesos para poder organizar las elecciones locales de 2019.

Además, a la espera de que Hacienda les conceda los recursos solicitados, el organismo postergará el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de este año, ya que utilizará el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de su personal, correspondiente de julio a diciembre, para financiar la realización de los comicios.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, informó que, paralelo a esas medidas, el INE presentó hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 aprobado por los diputados.

En su intervención, Córdova aseguró que la decisión de los legisladores pone en riesgo funciones indispensables del Instituto, entre ellas la emisión de las credenciales de elector y la organización de las elecciones, por lo que el Instituto, como medida temporal, utilizará los recursos del ISR de la segunda mitad del año para atender el déficit.

Agregó que, si bien al INE se le recortaron 950 millones de pesos, sólo se le pedirán a Hacienda los 619.2 millones de pesos que se necesitan para organizar las elecciones, mientras que, para subsanar los 331 millones de pesos restantes, se realizarán recortes a distintas áreas y gastos del organismo.

"Quiero ser enfático y claro en lo siguiente: nunca, nunca en la historia del Instituto éste ha dejado de cumplir cabal y plenamente con sus atribuciones constitucionales, pero también con sus obligaciones legales", dijo

"Lo que hoy estamos haciendo insisto es tomar temporalmente recursos de los últimos meses para no afectar los derechos ciudadanos ni la recreación de los procesos democráticos del País mientras solucionamos el problema de los faltantes financieros".

El consejero Ciro Murayama aseveró que, a pesar de que para 2019 el INE había aprobado el presupuesto más austero de su historia, de manera inédita, por primera vez en 30 años, la Cámara baja le otorgó un presupuesto que pone en riesgo sus funciones constitucionales.

"Por primera vez los recursos aprobados por la Cámara de Diputados no permiten cumplir con las atribuciones constitucionales de la autoridad electoral", sentenció.

En tanto, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña votó en contra de los ajustes presupuestales y la decisión de postergar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al considerar que el INE pudo hacer mayores esfuerzos de austeridad.

"Hay áreas de oportunidad dentro del INE no me satisface la solución", dijo.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, advirtió que los regímenes autoritarios siempre buscan vulnerar a los organismos autónomos, por lo que hay que cuidar al INE.

"Tenemos que cuidarnos de la demagogia recalcitrante, del autoritarismo y el populismo", afirmó.

"Hay vistos muy importantes de que esto está sucediendo".

Originalmente, el INE había solicitado para 2019 un presupuesto de 11.34 mil millones de pesos, sin embargo, al final la Cámara baja les aprobó 10.39 mil millones de pesos.