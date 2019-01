Peregrinan en búsqueda de familiares

Tula, Hidalgo— Decenas de personas han acudido a hospitales, funerarias, el Ministerio Público y al lugar de la explosión en más de una ocasión en búsqueda de sus familiares tras la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Algunos los han encontrado entre la lista de lesionados; otros, por desgracia, entre los cuerpos, pero algunos más no tienen pista de ellos desde ayer.

Según información del Estado de Hidalgo, son más de 50 los reportados como desaparecidos.

Reconocido por la esclava que siempre portaba, Fredy Oropeza, de 31 años de edad, fue hallado por sus familiares entre los occisos.

Su familia tardó más de 13 horas en encontrarlo. La pista fue que su camioneta estaba cerca de la zona del accidente.

“A metros de donde ocurrió el accidente, ahí encontramos la camioneta estacionada y nos dimos a la tarea de buscarlo en los hospitales, en todos lados, nos movimos. La familia se movió en todos lados y ahora sí que en la mañana lo reconocimos porque tenía su esclava en la mano, siempre portaba su esclava”, narró su tío Juan Oropeza.

Tras enterarse de la fuga, Luis Hernández llegó a la zona con su nuera Amanda Martínez con garrafones.

Al llegar a la funeraria “El Ángel”, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, contó que el olor a combustible ayer era muy fuerte y le provocó náuseas, por lo que se alejó de la fuente de hidrocarburo.

Sin embargo, su nuera sí se adentró a llenar los galones.

“Ahora sí que se les hizo fácil y ya fue, pero desgraciadamente explotó cuando nosotros estábamos. A mí sí me tocó ver”, relató.

“Fue horrible, eso olía mucho a líquido. Yo por eso no me acerqué, porque no aguantaba el olor y ella sí. Sí olía muy feo, quería como vomitar, traté de decirle ‘no te metas porque huele muy feo’ y no me hizo caso y ya ni me entendió, como estaba vomitando y trataba de decirle... me dijo ‘nada más voy a sacar un bote’ y ya se fue corriendo, y en ese mero instante fue que voló esa cosa”.

En tanto, en estos sitios, personal del Gobierno estatal y la Fiscalía local recaban datos de las personas reportadas como desaparecidas.

A los familiares y amigos piden datos como nombre, edad, estatura, complexión, si tenían tatuajes o perforaciones corporales y si su dentadura estaba completa.

Varios de los cuerpos, informaron, han sido reconocidos por sus anillos o esclavas.