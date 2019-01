Ordenan a partidos depurar padrones

Ciudad de México— Los partidos políticos con registro a nivel nacional deberán, en el plazo de un año, revisar, actualizar y depurar sus padrones de militantes, ordenó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El organismo explicó que esta medida se debe a que hay más de 19 mil denuncias por parte de ciudadanos que han sido afiliados de manera indebida a un partido y, a pesar de las sanciones económicas que ya han sido impuestas, no se ha logrado inhibir esta conducta.

La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, detalló que el proceso, el cual busca proteger los derechos políticos de los ciudadanos, iniciará el 1 de febrero de este año y culminará el 31 de enero de 2020.

Expuso que, debido a la medida, se suspenderán temporalmente los procedimientos ordinarios sancionadores que tienen abiertos los partidos por denuncias de afiliación indebida, con la finalidad de que pongan en orden sus respectivos padrones.

Favela añadió que, de igual manera, se prevé que el INE desarrolle una aplicación móvil, como la que se usó para las firmas de los aspirantes independientes, que permita a los partidos obtener nuevas afiliaciones, ratificaciones o refrendos de militantes.

"Esta revisión de los padrones de los partidos políticos se realizará de manera simultánea al proceso de constitución de nuevos partidos políticos, con el objetivo de que a partir de febrero de 2020 se realice la compulsa entre las personas afiliadas a las organizaciones interesadas en constituir nuevos partidos políticos y los padrones de los padrones que ya cuentan con su registro", planteó.

"Y en caso de doble afiliación, también entonces buscar a la o el ciudadano para que determine a qué instituto político va a seguir apoyando".

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, indicó que esta decisión de revisar los padrones de militantes se trabajó con las representaciones de los partidos políticos desde hace un par de meses.

Añadió que, con la resolución aprobada, se podrá atender un problema que arrastran los partidos desde hace varios años e incluso décadas, que es el no contar con un padrón confiable de militantes.

"Creo que ésta es una solución, pues, que conviene a todos, que plantea una alternativa a un problema que se había venido detectando, un problema derivado, digamos, que se arrastra, arrastrado durante el tiempo", dijo.

"Muchos de los partidos aquí representados tienen registros que datan de muchas décadas, incluso me atrevería a decir, en ocasiones, de épocas previas al proceso de transición a la democracia".