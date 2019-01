No voy a ser un Fiscal carnal: Bátiz

Ciudad de México- Bernardo Bátiz sostuvo que, si lo eligen, no será un Fiscal carnal y servirá a la colectividad.



"Les aseguro que no voy a ser un Fiscal carnal, voy a ser un Fiscal, si ustedes me eligen, que va a ver por la verdad y justicia, voy a ser un Fiscal que sirva a la colectividad, no a sectores, no a partidos", aseveró ante la Comisión de Justicia del Senado, lo que desató aplausos.



El aspirante dijo que estará abierto a recibir todas las opiniones y aportaciones.



Adelantó que propondrá una Oficina de Atención Ciudadana en la Fiscalía para atender directamente las quejas.



"No va a ser un lugar en el que la gente tenga temor, (será) un lugar en la que la gente llegue con confianza", prometió.