No se descarta sabotaje: AMLO

Ciudad de México— A 21 horas de la tragedia en Tlahuelilpan, la cifra de muertos por la explosión del ducto de Pemex aumentó a 73 y los heridos son 74. Sobre las posibles causas del siniestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se descarta un posible sabotaje.

“Si es acto de sabotaje porque se enfrenta a estas actividades ilícitas (huachicol), no descartamos ninguna posibilidad, sólo que corresponde a la Fiscalía General la investigación.

“También, con absoluta libertad e independencia, vamos a que se sepa la verdad y se castigue a los responsables”, expuso el presidente en rueda de prensa en Palacio Nacional.

Afirmó que pese a los hechos, la estrategia del combate al huachicol no va a cambiar e indicó que no habrá complicidad del gobierno federal por estos ilícitos.

AMLO anunció que la estrategia del Gobierno federal contra el huachicoleo continuará sin que los cuerpos de seguridad confronten a las personas que buscan robar combustible.

Tras darse a conocer que ayer un grupo de militares presente en la zona de la ordeña decidió no hacer uso de la fuerza, López Obrador defendió que en su Gobierno impera la política de no enfrentar la violencia con la violencia.

“No es una orden (presidencial), es una política de no querer resolver el problema con el uso de la fuerza”, dijo en rueda de prensa para informar sobre la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo.

“Esto no es un asunto policiaco, militar, no se resuelve con medidas fuercitivas”, afirmó.

“Por esto, aunque duela mucho, tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible y estas prácticas; no vamos a detenernos, vamos a erradicar esto, que no sólo daña materialmente, no sólo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas”, dijo. (Excélsior/Agencia Reforma)