No he ocupado cargo político: De Gyves

Ciudad de México- Ante la Comisión de Justicia del Senado, Verónica de Gyves destacó que no ha ocupado ningún cargo político o partidario, por lo que aseguró que su actuación será libre.



"No he ocupado un cargo político ni partidario", dijo.



En su comparecencia, De Gyves expuso que trabajará por fortalecer la imagen de la Fiscalía General de la República y recuperar la confianza de la población.



"Tenemos que trabajar para fortalecer la imagen y dar confianza", planteó.



Adelantó que se enfocará en capacitar al personal de la nueva Fiscalía, pues investigaciones mal hechas y expedientes deficientes, junto con la corrupción, derivan en impunidad.



Además, ofreció erradicar las violaciones a los derechos humanos y escuchar a víctimas y organizaciones sociales.



"No más excesos, no más abusos de autoridad", expresó.



Cuestionada sobre el papel de la Guardia Nacional en la investigación de delitos, De Gyves se pronunció en contra de quitar ese mando al Ministerio Público.



"Estoy convencida que le corresponde al Ministerio Público conducir y tener el mando de las investigaciones.



"No estoy de acuerdo de ninguna manera con que la Policía tenga ese mando", reviró a la pregunta del perredista Miguel Ángel Mancera.



Dijo que, en caso de que el Senado apruebe la ley de la Guardia Nacional como está y el MP siga sin mando en las indagatorias, el Congreso deberá estar atento a que no haya violaciones a derechos humanos.



De Gyves además indicó que investigaciones contra ex Presidentes, si se encuentra evidencia de corrupción, serán de oficio.



"Las investigaciones en ese sentido serán de oficio, uno no se puede regir por una consulta popular en esta situación", respondió al cuestionamiento de la panista Xóchitl Gálvez.



Ante los legisladores, De Gyves advirtió que hay un rezago de casos en la dependencia, tanto del sistema tradicional como del nuevo acusatorio.



Se comprometió a atender todos los asuntos que están rezagados y pendientes por resolver.



De Gyves, abogada por la UNAM, se ha desempeñado como defensora de oficio, agente del MP y jueza en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.