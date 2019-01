No habrá orientación ni consigna a Fiscalía General de la República: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dará recomendación ni consigna para que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe contra opositores o por represalias, como ocurría en el pasado.





"Quiero aclarar que Alejandro Gertz, nuevo Fiscal General (...) debe actuar con independencia, con autonomía, completa, absoluta, si bien es cierto que debemos de coordinarnos, de cooperar, la Fiscalía es un organismo autónomo, independiente", aseguró en conferencia de prensa.





"Estamos ante una situación de participación transitoria", expuso, "sobre todo de carácter público, lo cual no debe de pasar normalmente porque la Fiscalía es autónoma e independiente y así queremos que sea".





En su conferencia, el Mandatario aseguró que no habrá de su parte un uso político de esa institución ni tampoco se fabricarán delitos a opositores.





"Nunca nosotros vamos a dar ninguna orientación, consigna, como era antes, cuando existía la Procuraduría General, el Presidente no va a dar instrucciones al Fiscal General, como sucedía anteriormente en los Gobiernos pasados, eso se termina y no va a haber recomendaciones para utilizar la Fiscalía en contra de adversarios o para represalias, no se va a ordenar al Ministerio Público para fabricar delitos a opositores, todo eso se termina por completo", sostuvo.