'No estuvo bien que yo naciera’, escribe adolescente antes de suicidarse

Ciudad de México— Un menor de 15 años de edad se suicidó en su domicilio ubicado en Valle de Chalco, en el Estado de México, luego de que escribió una “carta de despedida” en la que se disculpó con sus padres “por no valorar las cosas”, por ser un “pedazo de cabeza hueca” y “por nacer”.

"Papá, mamá, quiero ofrecerles una disculpa por ser un niño que no supo valorar las cosas, creo que no estuvo bien que yo naciera; sólo soy un pedazo de cabeza hueca. Te pido perdón por todo lo que he hecho contigo, lo siento; recuerda esto madre: Te amo. Gracias por estar conmigo en las buenas y malas, te pido perdón por lastimarte de esta manera, y papá, también te quiero, gracias por tu apoyo. Ahora sí me voy. Los quiero mucho a los dos y a mis hermanas”, escribió en la carta que fue localizada dentro de una vivienda de la colonia San Miguel Xico Tercera Sección.

Reportes destacan que el menor, identificado como Alexis, se ató un cable de luz en el cuello y se colgó de una viga que detiene las láminas de su casa. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia para recoger el cuerpo e iniciar con las investigaciones.