Niega Procuraduría de Hidalgo omisiones

Ciudad de México— La Procuraduría de Justicia de Hidalgo no incurrió en omisiones durante la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex en el Municipio de Tlahuelilpan, afirmó Raúl Arroyo, titular de la dependencia.

En entrevista, el funcionario aseguró que la Procuraduría estatal entregará toda la información con la que dispone para que haya transparencia.

"Yo puedo hablar por la Procuraduría, y nosotros no tenemos omisiones, pero tampoco tengo la visión de la Comisión Nacional, ni tampoco tengo la visión de la Comisión estatal.

"Precisamente para eso les digo que tenemos toda la disposición de dar la información, que además está documentada, de lo que hemos hecho", señaló.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente por posibles omisiones en la actuación de servidores públicos federales y municipales.

En tanto, la Fiscalía General de la República anunció que citará a declarar a funcionarios de los tres órdenes de Gobierno para verificar la intervención de cada una de las instituciones.

"No sólo (estamos) dispuestos, estamos obligados y nosotros ante cualquier llamado de la autoridad o de la Comisión Nacional, o de la Comisión estatal desde luego que estamos en toda la disposición", expresó.

"Pero además en la obligación de acudir, no hay ningún recato en ello. Es más, me parece conveniente que eso se transparente porque de esa manera mandamos un mensaje de seguridad y de confianza a la población".

Arroyo subrayó que los servidores públicos de todas las instituciones están obligados a transparentar su actuación, pues se trató de una "catástrofe" que afectó a más de 100 familias.