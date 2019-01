Muestra Coparmex rechazo a nuevo fiscal

Ciudad de México— Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mostró su rechazó al nombramiento de Alejandro Gertz como Fiscal General, al considerarlo un engaño para la democracia.

"Los mexicanos esperamos más de cuatro años para una reforma que permitiera el bien hacer de la Fiscalía General, desafortunadamente los cambios legislativos no llegaron", señaló en conferencia de prensa.

Para De Hoyos, la lista de postulados al cargo estaba integrada por personas cercanas al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, "donde el talento, la experiencia, no fue el factor determinante.

"Se ha tomado ya una de las decisiones más importantes para el País sin la debida meditación y escrutinio y con un claro predominio de intereses partidistas", añadió.

De Hoyos sostuvo que la Fiscalía nació viciada de origen y consideró que se encuentra cercana al Gobierno.

"Los mexicanos no podemos aceptar este engaño a la democracia, Este cambio que es es sólo de caracter cosmético. Cambió sí, pero sigue la dependencia del ejecutivo.

"Por ello, en Coparmex decimos no al Fiscal Carnal", reiteró.

En ese sentido, el presidente de Coparmex sostuvo que presentará una propuesta para que Alejandro Gertz sólo ocupe el cargo de Fiscal hasta septiembre de 2021.