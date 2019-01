Morena apoya a Gertz Manero como aspirante a fiscal general

Ciudad de México– La bancada de Morena en el Senado de la República, el grupo mayoritario, se inclinó por Alejandro Gertz Manero para el cargo de fiscal general de la República.



"En nuestra reunión previa, el grupo votó mayoritariamente por Alejandro Gertz. Y con él será la propuesta del grupo", informó el líder de la bancada, Ricardo Monreal, quien aclaró que aún debía construir el consenso con los otros grupos parlamentarios.



Monreal explicó que, en razón de que se necesita mayoría calificada para que el Pleno apruebe el nombramiento del fiscal, existe la posibilidad de que no se genere el concenso necesario, por lo que la decisión del nombramiento recaería en manos del Presidente.



"En caso de que no haya mayoría calificada, entonces el presidente de la República tendría la facultad de nombrar a uno de los tres dentro de los diez días siguientes al que se rechace si no tiene la mayoría calificada", detalló.



Desde principios de semana, el senador Eduardo Ramírez, de Morena, se había acercado con las bancadas para abogar por Gertz Manero, junto con Bernardo Bátiz y Verónica De Gyves, los candidatos que figuraron en la terna que propuso al Senado el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El pleno votará este viernes para elegir, con el voto de las dos terceras partes de los presentes, al que será el primer fiscal general de la República.



La bancada del PAN ha anunciado que votará en contra; la del PRI, presumiblemente, respaldaría a Gertz Manero, lo e que le permitiría a Morena empujar al actual encargado de despacho de la PGR.