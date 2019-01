México no puede intervenir: Batres

Ciudad de México— El presidente del Senado, Martí Batres, aseguró, en relación con la crisis venezolana, que México no tiene derecho a intervenir en otras naciones.

"México tiene sus propios problemas. (...) México no está autorizado, no tiene derecho -sus representantes, tanto legislativos, como su Gobierno- para meterse, tener injerencia en los asuntos de otros países", aclaró.

Tras respaldar la posición asumida la Cancillería, en el sentido de no desconocer al Presidente Nicolás Maduro, Batres dijo en entrevista que lo primero que tienen que hacer los mexicanos es preocuparse por su País.

"Por supuesto que hay muchos problemas en el mundo, pero México tiene los suyos y México debe resolver sus propios problemas. También tenemos nuestros problemas y tampoco queremos que nos vengan a decir cómo los resolvemos", planteó.

El parlamentario consideró que México no debería tener una política exterior pasiva, pero ésta debe "ser apegada a los principios que mandata nuestra Constitución y nuestra Constitución no nos autoriza a tener injerencia en otros países". En todo caso, dijo, México podría coadyuvar al diálogo cuando hay conflictos en otras naciones.