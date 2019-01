'México no desconocerá Gobierno de Venezuela'

Ciudad de México— El canciller Marcelo Ebrard aseguró que México no acompañará el desconocimiento al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y contribuirá al diálogo y la paz.

En conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard sostuvo que la postura de México es constitucional y que el desconocimiento de un Gobierno y el reconocimiento de otra autoridad, como ocurrió ayer, es inusual.

El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el País no acompañará esa acción de desconocimiento y mantendrá abiertas las relaciones con el actual Gobierno venezolano, así como su sede diplomática.

A pregunta expresa sobre si México aún reconoce a Maduro como Presidente de Venezuela, Ebrard dijo que ese es el Gobierno constituido con el que el país tiene relaciones.

"Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un Gobierno constituido y no vamos en este momento a proceder a romper relaciones o desconocer a ese Gobierno".

A México le preocupan los derechos humanos y las libertades y por eso apela, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al diálogo, para reducir tensiones a fin de evitar una escalada de violencia, agregó.

Ebrard comentó que hubo acercamiento con el Gobierno de Uruguay en busca de avanzar en una negociación de paz.

"México seguirá en la postura de la no intervención y tiene disposición de apoyar la paz", dijo.

Cuestionado sobre si se ha mantenido comunicación con el Gobierno de Maduro, Ebrard respondió que no.

"Respecto a procesos políticos, primero tenemos que ver cuales van a ser los planteamientos de Naciones Unidas y de otros países", mencionó.

"No hemos todavía establecido ninguna relación, ni ayer tuve comunicación ni con el Gobierno de Venezuela ni con la Oposición, no lo hemos tenido".

En tanto, el presidente López Obrador dijo apoyar la posición asumida por la Cancillería en este tema.

"En materia de política exterior el apego a principios constitucionales, que por algo están vigentes, es parte de la historia de la diplomacia mexicana, que siempre ha sido ejemplar, reconocida mundialmente, la diplomacia de México en momentos difíciles, para no equivocarnos lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía cuatro principios básicos", expuso.

El presidente enumeró los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos.

De esos principios, dijo, se desprende la actitud del nuevo Gobierno de México en este tema y en otros.

"No es que estemos a favor o en contra, estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales", arguyó.

"Nos vamos a ir y no vamos a entrar en especulación, no queremos confrontación, no queremos pleito, queremos relación de amistad con todos los pueblos y todos los Gobiernos del mundo".