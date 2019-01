Lleva SNTE combate contra huachicol a aulas

Ciudad de México— Para enseñar a los niños la importancia de la transparencia, honestidad y honradez, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hablarán a sus alumnos del robo de combustible y explicarán el combate de Gobierno contra el huachicoleo.

El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, dijo que será a partir del próximo lunes cuando los docentes lleven a las aulas este tema, con el objetivo de apoyar la estrategia contra el robo de hidrocarburos emprendida por la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

Al externar un mensaje durante el evento de arranque de la Consulta para la Construcción del Pliego Nacional de Demandas 2019, en Nuevo León, aseveró que esta medida es necesaria, pues para acabar con la corrupción se necesita educación.

"Tenemos que fundamentar por qué se tomó esta decisión, explicarles a nuestros niños que la cultura de la transparencia, la cultura de la honestidad de la honradez es algo de lo que tenemos que apropiarnos todos", expuso.

Indicó que en estas actividades también se incluirá a padres de familia, quienes consideró, deben comprender por qué se tomó la decisión de cerrar los ductos que abastecen de combustible al País para el combate de este delito.

Resaltó la obligación de los maestros de abonar en un cambio para México, por lo que las asignaturas que darán cabida a hablar del tema serán las de historia y civismo.

"Esto de eliminar la corrupción no será de un día para otro, ni por decreto con todo respeto es a través de la educación", consideró.

"Somos los maestros los más indicados para ayudar en esta gran tarea que se puso a cuestas el Presidente López Obrador para transformar a la nación. En eso tenemos que ayudarlo, porque el sindicato y los maestros siempre han estado al lado de las instituciones sin importar el Gobierno en turno", agregó.



Impulsa 'Bronco' participación magisterial

En la Escuela Secundaria número 27 "Francisco A. de Icaza", ubicada en el Municipio de Guadalupe, en Monterrey, en compañía del Gobernador de esa entidad, Jaime Rodríguez "El Bronco" también refirió que a fin de impulsar la democracia y participación magisterial se convocará a los dos millones de agremiados a participar con propuestas y demandas para entregar a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Anunció que la consulta que inició este viernes, que continuará hasta el primero de febrero, se realizará en todas las secciones sindicales y en ese mismo mes será entregado a la SEP.

Pidió a los docentes manifestar en este ejercicio demandas diversas como condiciones salariales, prestacionales, laborales, profesionales y sociales.

"Es un formato muy sencillo, demandas laborales, demandas salariales, demandas profesionales, demandas que tienen que ver con lo curricular y no hay que poner el nombre, ni los datos si no se quiere, ni siquiera está contemplado que se ponga algún dato personal", especificó.

Denostó que algunos Gobiernos estatales, como el de Michoacán tengan adeudos con los maestros, en cuanto a salarios y prestaciones.

"Es un crimen no pagar a tiempo sueldos y aguinaldo, como sucedió en tres entidades", opinó.

Al tiempo que externó un llamado al Gobernador Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, para que haga las gestiones necesarias y salde lo adeudado a docentes.

Este viernes, "El Bronco" anunció una inversión en la Clínica de la Sección 50, para mejorar las instalaciones, comprar equipo médico y eficientar la atención a los maestros.

Además, garantizó pagar los compromisos adquiridos y atender las necesidades laborales y de desarrollo profesional de los docentes.