'Les doy mi palabra que seré autónomo'

Ciudad de México— Al comparecer ante el Pleno del Senado, Bernardo Bátiz dio su palabra que será un Fiscal autónomo.



"En la garantía de la autonomía que debe tener la Fiscalía General de la República les comunico mi convicción, que ya expresé en el proceso, un proceso barroco, les doy como garantía mi palabra de que yo seré un Fiscal autónomo", expresó.



"¿Qué garantía se puede dar de eso? Más que la convicción personal de que la característica del Fiscal es esencial al cargo, que sería traicionar a mi conciencia y violar la Constitución no someterme a esa regla".

Al responder preguntas, dijo que el respeto a derechos humanos es la línea central, así como la capacitación del personal, devolver la confianza en la institución y autonomía.



Afirmó que cuando fue Procurador en la Ciudad de México nunca recibió ninguna instrucción del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.



"No recibí ninguna ni la hubiera aceptado", sostuvo.



Posteriormente se presentarán ante los senadores los otros dos aspirantes, Verónica de Gyvés y Alejandro Gertz Manero.



Después de las comparecencias de los tres los grupos parlamentarios del Senado harán posicionamientos de 5 minutos cada uno. No habrá espacio para debates entre legisladores.



Ayer, al ser interrogado en la Comisión de Justicia del Senado, Bátiz sostuvo que, si lo eligen, no será un Fiscal carnal y servirá a la colectividad.



"Les aseguro que no voy a ser un Fiscal carnal, voy a ser un Fiscal, si ustedes me eligen, que va a ver por la verdad y justicia, voy a ser un Fiscal que sirva a la colectividad, no a sectores, no a partidos", aseveró.