Incredulidad y estigma mantienen epidemia del VIH en México

Ciudad de México.- El panorama de la epidemia del VIH es más complejo que solo realizar la prueba y darle el tratamiento a las personas diagnosticadas con el virus, las poblaciones tienen poca percepción del riesgo, como hombres que tienen sexo con hombres y mujeres que tienen parejas estables, publicó Excelsior.





De acuerdo con el director de la Clínica Especializada Condesa en Iztapalapa, Florentino Badial Hernández, hoy en día se podría detener la infección por completo, ya que si todas las personas que viven con VIH recibieran tratamiento (la prueba y el tratamiento son gratuitos en México), garantizaría que las personas con VIH no desarrollaran el Sida, porque mantienen un buen nivel de defensas.





Mientras que el tratamiento antirretroviral detiene la transmisión del virus, una persona que recibe tratamiento y que controla la infección ya no lo transmite. Entonces, por qué se tienen casos nuevos todos los días, se cuestionó el especialista.





Lo anterior, explicó, obedece a que la situación multicausal es compleja, en parte por las poblaciones que tienen poca percepción del riesgo, por ejemplo, entre 70 y 80 por ciento de todas las mujeres que viven con VIH, la adquirieron con su pareja única, la percepción de riesgo que tienen es muy baja, no tienen conciencia sobre hacerse la prueba porque solo tienen una pareja sexual.





Mujeres, entre los grupos vulnerables

En entrevista con Notimex, señaló que las mujeres, son una población que requiere más acceso a dichas pruebas de diagnóstico, así como a información. En cambio, hay otras poblaciones como hombres que realizan trabajo sexual que, si tienen conciencia del VIH, pero debido a su condición de pobreza, aceptan tener relaciones sexuales sin condón por dinero extra.





Otro factor, es que de cada tres personas que viven con VIH en el país, una no lo sabe, o no se ha realizado una prueba de diagnóstico que le permita conocer su condición y buscar atención.





Refirió que en la Ciudad de México por cada 10 personas que se diagnostican, nueve son hombres y una es mujer, sin embargo, en el país la proporción es diferente, alrededor de 20 por ciento de las personas que viven con VIH son mujeres, y la concentración se observa en estados con mayor pobreza como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde cerca de la tercera parte de las personas que viven con VIH son mujeres.





Asimismo, resaltó que una de cada cinco mujeres trans que acuden hacerse una prueba de VIH sale con un resultado positivo; la segunda población más afectada, son hombres que tienen sexo con otros hombres (HCH), uno de cada seis hombres que se hacen la prueba está infectado.





Estos son grupos denominados de alto riesgo, por lo cual es importante que los programas de VIH no solo tengan el componente de “consulta médica”, sino que estén dirigidos a las poblaciones que tienen más riesgo, las poblaciones clave de la epidemia.

Al respecto, destacó que la Clínica Especializada Condesa tiene programas para esas poblaciones, ya que hay personas con mayor vulnerabilidad, como situación de calle, migrantes, trabajadores sexuales que vienen de otros estados y que carecen de documentos, como acta de nacimiento, comprobante de domicilio.

Además, se les segrega por su orientación sexual, identidad de género, trabajo sexual o el mismo VIH, y quienes en ocasiones son objeto de discriminación y estigma.

En el caso de las mujeres con VIH tienen un programa de apoyo a transporte, estas tienen condiciones de pobreza de estado socioeconómico mucho más bajo que los hombres con VIH y que las mujeres de la población general, tienen situaciones de violencia, de estigma muy graves y requieren de apoyos complementarios y no solo el tratamiento, apuntó.

Porcentaje de población afectada

Badial Hernández mencionó que la estimación aproximada que se tiene de personas infectadas con VIH en la Ciudad de México es de alrededor de 40 mil, y quizás sea un poco más entre 40 o 50 mil, porque la estimación para el país es de 220 y 230 mil respectivamente. En tanto, la estimación de personas diagnosticadas, es de 60 por ciento de personas que viven con VIH.

Precisó que 17 por ciento de la población que se diagnostica no se incorpora de inmediato al tratamiento, es decir dentro de los primeros tres meses, por eso son importantes los programas de alcance dirigidos a poblaciones vulnerables, así como tener otros de salud mental dentro de las clínicas.

Por ello, trabajan de manera conjunta con psiquiatras y psicólogos de la clínica, instituciones que ofrecen terapias y grupos de apoyo, porque una de las principales barreras para incorporarse es el estigma, una persona que se sabe con VIH enfrenta negación por el miedo a la discriminación y al estigma en su trabajo, familia o con su pareja.

Se debe vivir un proceso de aceptación del diagnóstico, es importante para las personas y otro reto es el primer año de inicio del tratamiento; en general alrededor de 20 por ciento los suspenden o pierden su seguimiento, ya sea por migración, discriminación, estigma, cambio de institución y en el peor de los casos, por abandono del tratamiento.





Por ello, se han implementado estrategias de acompañamiento con personas que viven con VIH y profesionistas de la salud mental, quienes acompañan en los primeros meses a personas recién diagnosticadas con el virus, con apoyo, entrevistas, se les invita a retenerse en la atención.





Refirió que, en esta parte, es donde hay que incidir para que se cumplan las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es 90 por ciento con VIH estén diagnosticadas, de las cuales 90 por ciento esté en tratamiento, y de estas, 90 por ciento controlen la infección, es decir la carga viral indetectable.





La meta denominada 90 90 90, es el continuo que 72 por ciento de las personas con VIH estarán en control de su infección, pero no es suficiente, porque deja a 28 por ciento fuera a personas que no están diagnosticadas, no reciben tratamiento y no controlan la infección.





Sin embargo, es una primera meta a alcanzar, una vez que México alcance esas metas tiene que ponerse otras más altas para incluir a las personas que estarían fuera de este control, consideró.





Mayoría de infecciones ocurren en adolescentes

El directivo de Clínica Especializada Condesa en Iztapalapa resaltó que la mayoría de las infecciones ocurren en edades muy tempranas, ya que la tercera parte de las personas diagnosticadas son menores de 25 años, otra tercera parte está entre 25 y 33 años y otra tercera son mayores de 33.





Lo anterior, obliga a las instituciones a realizar estrategias tanto de diagnóstico, como de prevención en la población adolescente.





Estos últimos adquieren la infección en esa etapa, son hombres (las mujeres que adquieren la infección lo hacen en edades más avanzadas y en una relación estable), en este grupo de adolescentes se ha visto que los de mayor riesgo para infectarse son hijos de madres que los tuvieron en la adolescencia.





También, padecieron algún tipo de abuso, iniciaron su vida sexual con hombres 10 años mayores que ellos; estas son condiciones de vulnerabilidad que los pone en riesgo de adquirir la infección, este tipo de población requiere estrategias específicas.

Otro dato, es que la totalidad de adolescentes que adquieren el VIH han tenido relaciones con otros hombres, lo cual no quiere decir que sean homosexuales, pero si es un hecho en todos los casos de chicos tan jóvenes.

En el caso de hombres de mayor edad es más diverso, han tenido relaciones con otros hombres, sin ser homosexuales; son heterosexuales que han tenido relaciones con ambos sexos y hombres que solo han tenido relaciones con mujeres.

Profilaxis pre-exposición, un método preventivo

La profilaxis preexposición (PrEP) consiste es que las personas con prácticas de riesgo tengan acceso a un medicamento (son dos medicamentos combinados en una sola pastilla), que reduce el riesgo de adquirir la infección por VIH, incluso hay reportes que este riesgo se reduce hasta 90 por ciento si se toma de manera adecuada.

Explicó que las personas que tienen relaciones de muy alto riesgo, en específico sexo anal sin protección, si toman este medicamento de forma cotidiana, reduce el riesgo de adquirir la infección.

Este método no se ofrece todavía por ningún gobierno en México, ni federal ni local, sin embargo es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud como estrategia de prevención, que ya se implemente en los países.

Desde julio de este año, la Clínica Especializada Condesa en ambas clínicas ofrecen profilaxis de pre exposición para hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y personas que tiene parejas cero discordantes, es decir que son positivas e indetectables.

Explicó que este protocolo de implementación, es con medicamentos donados por la industria farmacéutica, y se trata de demostrar que la estrategia tiene sentido, funciona y es efectiva en la población de la Ciudad de México.





Prueba de VIH, debe realizarse cada año

Asimismo, recomendó para todas las personas que tienen vida sexual activa (incluyendo las que tienen parejas estables) realizarse una prueba de VIH una vez al año, debe ser un monitoreo rutinario, como ir al gineco, lo para realizarse el papanicolaou o ir al dentista.





Ello, porque, aunque la persona solo tenga una pareja, ésta puede estar con otras personas, aunque no lo diga, por eso es importante.





La prueba debe hacerse en pareja, hay que quitarles el estigma a las pruebas de VIH, no se deben sacar deducciones que una persona que vive con VIH tiene una vida sexual promiscua o tiene relaciones hombres con hombres, es una prueba general.





Y en caso de ser positivos, permite hacer una diagnóstico rápido y sencillo de incorporar a un tratamiento antirretroviral, sin esperar que la infección llegue a otras dimensiones y se trasmita a otras personas.