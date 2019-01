Hacen fila para pedir trabajo como chofer de pipas

Ciudad de México— Tras convocatoria del Gobierno federal para la contratación de 2 mil conductores de pipas con combustible con un sueldo de 29 mil mensuales, choferes hacen fila en la puerta 3 del Campo Militar 1 para entregar sus documentos.



Los interesados deberán contar con licencia B o C con 2 años de antigüedad y tener entre 25 y 60 años.



Así como acta de nacimiento, buena reputación, CURP, comprobante de domicilio, currículum, buena salud y aprobar examen de manejo.



Roberto Santibáñez, de 42 años de edad, dijo que le llama la atención el sueldo.



"Hasta eso es rápido el proceso, de hecho pasamos directo al examen médico y de manejo, hoy mismo nos dicen si aprobamos o no para no hacernos perder el tiempo, en lo que sí están exigentes es en la documentación", comentó.



"Llamó la atención el sueldo, ojalá y lo cumplan, está bastante atractivo".



La mayoría de los aspirantes no lleva sus documentos completos.



"Me faltan unos documentos, (me trataron) muy bien, debo traer documentos para el siguiente escalón, la prueba de manejo", comentó José Antonio Amador.



"Está buena (la convocatoria), ojalá que todos nos uniéramos para evitar todo el robo, el saqueo de la nación, pero que también se hiciera justicia, los que la hicieron que la paguen", dijo Anselmo Castro, quien por tener 62 años ya no pudo seguir el trámite.