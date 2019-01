Garantiza AMLO trabajo a quien deje huachicoleo

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó el derecho a un empleo digno a quienes dejen el robo de combustible.

Este Municipio mexiquense está en la lista de 16 dedicados al robo de combustibles de diversos ductos que atraviesan la entidad.

"Vengo a Ixtlahuaca porque lo tenía programado, porque en los reportes que recibo todas las mañanas apareció que había en el municipio una práctica de huachicoleo, que no tiene que ver, aclaro, que se entienda bien, no tiene que ver con la mayoría del pueblo.

"No es para estigmatizar al pueblo de Ixtlahuaca, inclusive les diría que hasta los que se dedican a esa actividad muchos, la mayoría lo hace por necesidad, porque no han tenido atención, porque se les dio la espalda", dijo.

El Mandatario entregó apoyos sociales y afirmó que no habrá limites de presupuesto, a fin de los pobladores no tengan excusa para dedicarse a una actividad ilegal.

"¿Qué se decía? 'Es que no tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa más que llenar un recipiente de gasolina de 20 litros y venderlo.

"Estoy aquí para decirles que todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad, tiene garantizado, les garantizamos el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas", apuntó.

Nuevamente ejemplificó la explosión en Hidalgo para disuadirlos de esa práctica.

"Ya sabemos el sufrimiento que acaba de pasar, que no termina de pasar con lo de Hidalgo, de cómo pierden la vida por esa práctica muchos mexicanos.

"Por eso no queremos ya esa actividad"; aseguró.

Nuevamente preguntó si lo respaldan en su lucha contra el robo de combustible, a lo que los asistentes respondieron que sí.

Él, dijo, promete que no robará ni los engañará.