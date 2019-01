Estalla toma clandestina de Pemex; hay heridos

Hidalgo- A las 17:00 horas de este viernes se registró una fuga en la comunidad San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo -zona aledaña a Tula-, luego de que al lugar llegaron más de 300 personas con sus garrafas para llevarse combustible de una toma clandestina.

Cuando estaban en la recolección una chispa detonó una explosión. Autoridades de Protección Civil señalan que son más de 50 heridos con quemaduras de segundo y tercer grado, entre los que podría haber muertos.

El gobernador, Omar Fayad dijo que todavía no hay claridad sobre víctimas mortales. Los heridos están siendo trasladados a hospitales del gobierno estatal , así como a privados de la región y se busca trasladar a otros a la Ciudad de México.

Se activó Plan DN-III y se espera la coordinación con el Gobierno Federal para el traslado y atención de víctimas.

"Ya se hizo contacto con el delegado de la República en el estado de Hidalgo para que nos abran espacio en hospitales donde pueden recibir personas con quemaduras", dijo en entrevista con Foro TV.

"No tenemos claridad, no me gustaría especular, hasta que los elementos de la Fiscalía de Gobierno y elementos del Ejército nos digan" dijo sobre si hay muertos.







Reportan fuerte explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Cortesía de @gritoinformati pic.twitter.com/0JXIaHy0aN — El Universal (@El_Universal_Mx) 19 de enero de 2019