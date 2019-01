Ciudad de México— Autora de una propuesta de Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas, la senadora panista Martha Cecilia Márquez afirma que sus problemas son los mismos de las mujeres que quieren tener una familia y continuar su carrera profesional.



El martes pasado, durante la sesión de la Permanente, la legisladora habló en tribuna con su bebé en los brazos.



Cuando tomó la palabra, el presidente de la Cámara baja, Porfirio Muñoz Ledo, le hizo notar que ya había agotado el "límite de tolerancia materno infantil".



"No me falte al respeto, señor presidente", le reviró Márquez.



Con 34 años de edad, y más de 12 en el servicio público, la legisladora señala las dificultades de las mujeres que quieren tener una familia y continuar su carrera profesional.



"Quizás como senadora es más fácil cuidar a mi bebé mientras trabajo, pero las dificultades que sufro no son tan diferentes a las de todas las mamás. Por ejemplo, a comer con una mano, a comer a la carrera, a correr, bajar y subir con el bebé", dice.



Contadora de profesión, casada con un ex diputado local de Colima, Márquez enfrenta la falta de un lactario y de cambiadores en los baños.



Cuando su nena se duerme, su secretaria se la cuida.



"Traigo a mi bebé al trabajo porque es un derecho el lactar a la bebé, porque es muy pequeña, porque la estoy lactando, por eso", defiende.



Considera que si el comentario lo hubiera hecho en el pasado un priista o un panista, los de Morena hubieran puesto el grito en el cielo.



"Les gana lo político y por eso no se oponen a estas actitudes", reprocha.



Los panistas exigieron a Muñoz Ledo una disculpa pública por su comentario misógino, pero ella dijo que no esperaba nada.



"No se ha disculpado ni lo hará. Él cree que por su gran experiencia política tiene esa capacidad de callar y burlarse de todo mundo; creyó que que esta sería una cosa chusca más, pero ha sido por los medios que se ve el tema de fondo, que es de violencia y discriminación", expresó.