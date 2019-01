'Es temprano para juzgar plan antihuachicol'

Ciudad de México— Carlos Salazar Lomelín, recién electo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que todavía es temprano para juzgar si es correcta o no la estrategia de combate al robo de combustible y reiteró el apoyo de la Iniciativa Privada al Gobierno.



El empresario regiomontano, quien asumirá oficialmente en el CCE el 27 de febrero ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que sería una barbaridad criticar la actuación del Ejército por los hechos ocurridos en Hidalgo el pasado viernes a raíz del incendio que provocó una toma clandestina de gasolina.



"El presidente (López Obrador) dijo que esto nos debe servir como un gran aprendizaje y creo que hay que sacar aprendizajes de esto. Pero no puedes criticar al Ejército, me parecería un barbaridad", señaló en entrevista.



"Tenemos que arreglar el problema y cuando tú apagas un incendio, las casas quedan mojadas. No nos molestemos ahora porque la casas queden mojadas. Creo que el presidente está haciendo eso. Hay que esperar. Si las formas fueron correctas o incorrectas, también eso es difícil de juzgar", externó.



Salazar Lomelín ha tenido la experiencia de tratar a mandatarios de diversos perfiles políticos en América Latina, atestiguando, en muchos casos, el desempeño de presidentes de izquierda.



"Tuve una magnífica relación con todos los Gobiernos, no sólo con el de Venezuela, con el de Colombia y Chile, también con Argentina y Brasil. Y personajes que fueron en su momento muy conocidos a nivel latinoamericano, como es el caso de Lula (Da Silva), Cristina Kirchner, (Sebastián) Piñera, de los Presidentes (Juan Manuel) Santos y (Álvaro) Uribe, en Colombia.





"A todos tuve oportunidad de tratarlos y de siempre tener el mensaje de que se podían hacer las cosas mejor", afirmó quien estuviera cargo de la dirección general de Fomento Económico Mexicano (Femsa) hasta enero de 2018.



Sobre el conocimiento que tiene del actual presidente del país, Salazar Lomelín dijo que conoció a López Obrador cuando él era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y señala que le reconoce lo que denominó "su poder de transformación".



"Es de los escasos políticos que son 100 por ciento ejecutivos.



"El hombre está demostrando que ejecuta, sabe hacerlo y le da seguimiento a las cosas. Desde que estaba él en el DF, esa era su característica. Ejecutaba, hacía y transformaba cosas", describió en entrevista con Reforma.