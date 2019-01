Descarta Edil fondos para nueva caravana

Tijuana— El Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, adelantó que no destinará un solo centavo a la caravana migrante que pudiera aproximarse a esta frontera.

"No voy a destinar dinero para la caravana migrante, ese es trabajo del Gobierno federal, ellos tienen que hacerlo, ellos tienen que construir aquí una estación migratoria, no se vale, somos un pueblo nuevo, noble, gente de bien, que trabajamos", mencionó el Munícipe en sus redes sociales.

"Se me criticó y luego, luego, se me señala de que odio a los migrantes, y esos señalamientos son falsos", mencionó, "lo que no queremos es que el Gobierno federal nos obligue, al no atender a un ser humano, nos obliga a nosotros a tenerlos que atender".

Gastélum detalló otros proyectos para mejorar las vialidades, para justificar que no posee presupuesto para los migrantes.

"El dinero de tu impuesto predial no vamos a invertirlo en la caravana migrante, sí compraremos 40 camiones para la basura, intentaremos maquinaria para pavimentar, iluminar la ciudad", dijo.

El mensaje a los tijuanenses por parte de Presidente Municipal fue también replicado por la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Piden ciudadanos terminar pacto migratorio

El Presidente de la asociación civil Grupo 100 Unidos por Tijuana, Alberto Escourido Moreno, pidió terminar con el Pacto Mundial Migratorio de la ONU, firmado por México en diciembre pasado, y anunció la conformación del Frente Ciudadano Pro Defensa Tijuana.

"Pedimos que se haga un plebiscito o una consulta ciudadana para ver la opinión de los ciudadanos en todo México, inicialmente se lo podemos pedir al Municipio, vamos a pedir que se haga plebiscito en Tijuana porque ha sido la más afectada.

"¿Sabían que hay menos pobreza en Honduras que en México, creo que un 30 por ciento de la población hondureña vive en pobreza, en México es el 52 por ciento, es ilógico que el País donde hay más pobres reciba indiscriminadamente a todo mundo", señaló en conferencia de prensa.

Escourido Moreno subrayó que todos los países deben tener una corresponsabilidad.

"Que los gobiernos centroamericanos se pongan en contacto y se haga una observación, a enero entraron 8 mil solicitudes de migrantes de manera regular, pero 2 mil ingresaron de manera irregular, ya entraron 10 mil, una cantidad similar a la primera y segunda caravana.

"En Tijuana hay miedo a actuar por parte de las autoridades, porque la ONU está bien metida en la ciudad, a través de las comisiones nacional, internacional y estatal, de los derechos humanos, como tijuanenses debemos de exigir que si el pacto es no vinculante no se permita pisotear la Carta Magna", apuntó.

Por su parte, otro miembro del frente, Gustavo Sierra, de la asociación Chalecos Amarillo's Tijuana, pidió a Estados Unidos entregar las solicitudes de asilo en otras partes de la frontera.

Otra de las integrantes del frente, Elsa Gómez, Movimiento Ciudadano de Resistencia Tijuana, solicitó un control sanitario migratorio.

"Debe estarse llevando a cabo de manera regular en la frontera sur del País, hay que están entrando personas de África, Medio Oriente, donde hay ciertas enfermedades endémicas de esas regiones que no se observan en este País, se pueden presentar epidemias", opinó.

Silvia González, de la asociación Pitbull Nueva Vida, requirió a las autoridades pedir carta de no antecedentes penales a los migrantes.

El frente está conformado por al menos siete organizaciones civiles de Tijuana.