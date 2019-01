Descarta CNDH trato especial a queja de Odebrecht

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no brinda ningún trato especial a la queja que presentó la brasileña Odebrecht contra funcionarios federales, aseguró el Ombudsman Luis Raúl González Pérez.

REFORMA publicó hoy que la empresa, que admitió haber pagado millones de dólares en sobornos, ahora acusó que es víctima de una red de corrupción en México, y señaló a 12 funcionarios del sexenio pasado, entre ellos los titulares de la PGR y de la Función Pública, Alberto Elías Beltrán y Arely Gómez, respectivamente, de armar una estrategia para inhibir la investigación de los actos de corrupción que denunció.

Entrevistado al respecto, González Pérez confirmó que recibieron la queja en diciembre pasado.

"Es una queja como cualquier otra queja, no es la primera vez que la CNDH recibe quejas de personas morales, desde luego no estamos hablando de la terminología de que son derechos inherentes al ser humano, sino en términos de los derechos fundamentales de certeza jurídica", explicó.

"Entonces, en función de eso, no quiere decir que estemos determinando alguna consecuencia de esa queja, a partir del análisis que hagamos vamos a tener una respuesta de si procede o no procede".

Cuestionado sobre si es posible que la CNDH se pronuncie contra funcionarios por obstrucción de la justicia, el Ombudsman evitó responder aludiendo que no quería prejuzgar porque no conoce los detalles del expediente.

"Sería especular, y el País ya no necesita más especulaciones sino certezas", agregó.

¿Todavía no termina el análisis?, se le preguntó.

"No, esto se puso -si no mal recuerdo- en diciembre. Recuerde que en diciembre formalmente hay periodo vacacional del personal".

Debido al interés, ¿se le daría algún tratamiento especial?

"Nada. Tiene la misma caracterización que cualquier otra queja", reiteró.