Descarta AMLO pleito con otros países

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a inmiscuirse en pleitos con otros países, pues la finalidad es que haya un trato amistoso de cooperación.

"Fue muy irresponsable lo que hicieron. Antes se producía la gasolina en México, ahora dependemos del extranjero. No es mal lanzado en contra del Gobierno de EU, porque soy responsable, porque no se trata de estarnos peleando".

"Queremos un trato amistoso de cooperación, respeto mutuo, si nos peleamos con otros Gobiernos, con la vulnerabilidad que tenemos, cómo vamos a resistir. ¿Quién sufre? El pueblo. El gobernante tiene que actuar de manera responsable", aseguró López Obrador.

En un evento en Zacatecas, en el cual presentó los precios de garantía para el frijol, maíz, trigo y arroz, el tabasqueño mencionó que su Gobierno cumplirá con todos los compromisos pese a las condiciones en las cuales dejaron el País los Gobiernos pasados.

"Vamos a cumplir todos los compromisos. No es fácil porque nos dejaron un tiradero, un cochinero, pero vamos a limpiar al País, vamos a purificar la vida pública de México", expresó.

"Tenemos los programas para el bienestar del pueblo, pero ahora vengo a decirles que ya tenemos presupuesto. Se va a beneficiar todos los mexicanos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde".