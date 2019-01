Descarta AMLO cerrar ductos

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno no planea cerrar los ductos ante la explosión ocurrida ayer en Tlahuelilpan, Hidalgo.

"No se pueden cerrar los ductos porque no podríamos distribuir los combustibles y hay algo que se debe tomar en cuenta. Transportar combustible por ductos es lo más económico y luego los ferrocarriles, los buque-tanques y luego las pipas en costo", aseguró.

"Nosotros estamos optando por las pipas porque consideramos que hay que normalizar la situación lo más pronto posible".

El Mandatario federal dijo que en vez de cerrar los ductos, su plan es reforzarlos a mediano plazo para así hacer frente al huachicoleo.

"Hay que reforzarlos para que se resista a las agresiones y para que si se pincha no se pueda tener éxito y que no sea fácil poner esa válvula que permite tener esa toma clandestina que permita extraer combustible", explicó.

"Es una acción de mediano plazo. Tenemos que darle mantenimiento y reforzarlo, pero en el corto plazo normalizar y eso es comprando las pipas, los carros tanques de 30 mil, 40 mil y 60 mil litros cada uno hasta llegar a mover una cantidad adicional de 200 mil barriles".

López Obrador dijo que su intención es enfrentar el huachicoleo ofreciendo trabajo y oportunidades a la población.

Comentó que se explora una tecnología del Instituto Mexicano del Petróleo que impida que se pinchen ductos con éxito.