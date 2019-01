Denuncian petroleros a líderes de sindicato de cobrar 'cuotas'

Ciudad de México— Petroleros que laboran en la Sonda de Campeche deben pagar moches de hasta 20 mil pesos para subir a las plataformas.



Los empleados denunciaron que líderes sindicales de la Sección 47, afines a Carlos Romero Deschamps, piden esta suma por concepto de "cuotas", ya sea para trabajar o solicitar alguna prestación laboral.



Los inconformes se manifestaron en distintas plataformas los días 12 y 14 de enero, en repudio a la corrupción y para demandar el apoyo de Octavio Romero, director de Pemex.



La Sección 47, en Ciudad del Carmen, aglutina a unos 17 mil trabajadores, incluidos los transitorios, lo que deja dividendos millonarios a los líderes sindicales.



Los dirigentes señalados por los petroleros son Víctor Matías Hernández Colunga, secretario general seccional, y Víctor Manuel Kidnie, ex secretario general y ex diputado del PRI, actualmente acusado ante la Fiscalía de Campeche por presunto fraude y lavado de dinero.



"Son lo mismo. Uno es secretario general tres años y luego el otro, ambos se dedican a extorsionar a los trabajadores petroleros, también a los transitorios les pasan báscula para que puedan trabajar", dijo a REFORMA Antonio Pérez, coordinador local del Grupo Unido de Regeneración Sindical (GURS).



Pérez detalló que los trabajadores denunciaron que los moches van de 15 a 20 mil pesos por contrato a plataformas.



"Un trabajador que subió nueve días iba a sacar 28 mil y sólo le dejaron 18 mil, los que se van por catorcena completa les quitan hasta 15 o 20 mil.



"Para cubrir las vacaciones son 20 mil; para remodelar tu casa tienes derecho a 130 mil, pero se quedan con 30 mil y te dan 100 mil, obviamente tú pagas 130 mil", reclamó.



Además, indicó el quejoso, a partir de la catorcena 24 de 2018 se impusieron descuentos a los trabajadores petroleros afiliados a las Secciones 42 y 47 bajo la Clave 447-D (Fomento Deportivo), Clave 447-F (CEG Rec. Préstamos. Caja única), Clave 447-J (Ayuda Mutua), Clave 447-L (Adeudos de Tesorería Sección 47) y Clave 447-M (Transporte).



Estos descuentos suman hasta 2 mil 800 pesos para trabajadores de tierra y hasta 10 mil pesos para los que suben a plataformas, reprochó Pérez, quien dijo que además los obligan a beber agua no potabilizada.



El pasado lunes, unos 250 empleados que subieron a la plataforma Akal-C también protestaron por la falta de equipo, alimentos y material de curación.



"Ingeniero Octavio Romero Oropeza, ayúdanos", "No más descuentos indebidos", "Despierta compañero petrolero", se leyó en sus pancartas.



Ayer, las protestas llegaron hasta las afueras de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que además de los moches reportados por los obreros obtiene ganancias directas de Pemex, derivado del Contrato Colectivo de Trabajo.



Y, para hoy, un grupo de petroleros viajará a la Ciudad de México para sostener una reunión con senadores y exigir una solución a sus demandas.



Otro amago es llevar todas las plataformas a huelga de hambre.