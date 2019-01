Defiende Cuéllar Gobierno de AMLO

Ciudad de México— El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, se equivoca al afirmar que los primeros cincuenta días de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido negativos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública afirmó que, además de que el Presidente vela por los intereses de los mexicanos y no los de una organización empresarial, las acciones de la nueva Administración como la aprobación de un presupuesto responsable y con superávit, la firma del T-MEC, así como el Programa de Impulso al Sector Financiero, consolidaron la confianza de los consumidores y los mercados internacionales.

"En tan solo 50 días hemos visto varias decisiones adversas a los intereses del sector privado, olvida que el Presidente de la República vela por los intereses de todos los mexicanos y no sólo de la organización empresarial", aseveró el morenista.

En un comunicado, Ramírez Cuéllar afirmó que si hubiera dudas o incertidumbre por la conducción del Gobierno, no habría la expectativa de que la Inversión Extranjera Directa (IED) que llegará a México durante 2019 será de 25 mil 000 millones de dólares, según la encuesta de los especialistas en economía del sector privado de diciembre de 2018, elaborada por el Banco de México (Banxico).

"La sensatez en las variables económicas presentadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019, aunado al plan de estímulos fiscales del Programa Zona Libre de la Frontera Norte, para reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado del 16 al 8 por ciento y la del Impuesto Sobre la Renta del 30 al 20 por ciento así como el compromiso de mantener una deuda sostenida para el País, ha generado buenas expectativas de los inversionistas nacionales y extranjeros", dijo.

El diputado agregó que otro indicador de que el Gobierno ha actuado de forma positiva es la calificación que Fitch Ratings otorgó a México, que fue la ponderación BBB+, la cual lo situó en el nivel 4 de 11 que tiene la agencia y que significa, en términos de inversión, que la perspectiva de invertir en el País presenta un riesgo moderado, producto de las acciones antes señaladas.

El fortalecimiento de la moneda mexicana frente al dólar norteamericano, canadiense, al euro, a la libra esterlina y al yuan, entre 4 y 5.5 por ciento, es otro indicador contundente, expresó.

Por lo tanto, el diputado Ramírez Cuéllar solicitó mesura y colaboración, pero sobre todo responsabilidad del sector empresarial con la nueva Administración.