Debe haber resultados por Odebrecht: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que las indagatorias sobre el caso Odebrecht seguirán su curso para poder dar resultados.

En Palacio Nacional, sostuvo que en su Gobierno no habrá impunidad y descartó que las pesquisas sobre este tema puedan ser frenadas.

"Están abiertas las investigaciones sobre este caso, hay procesos abiertos que van a tener su curso y tienen que dar resultados. Se acaba la impunidad, ya no hay impunidad", expresó.

"Ya son procesos en curso, no se pueden detener. He sido muy claro, lo que ya está iniciado ni modo que se detenga. Si sale esto de Odebrecht, va a proceder, por lo que a nosotros corresponde".

Reforma publicó que la firma brasileña que admitió haber pagado millones de dólares en sobornos ahora acusó que es víctima de una red de corrupción en México.

En una queja presentada ante la CNDH, señaló a 12 funcionarios del sexenio pasado, entre ellos los titulares de la PGR y de la Función Pública, Alberto Elías Beltrán y Arely Gómez, respectivamente, de armar una estrategia para inhibir la investigación de los actos de corrupción que denunció y de los cuales sólo en México no ha habido sancionados.

Cuestionado sobre si se investigará a los exservidores, López Obrador explicó que el planteamiento de "punto final" sólo aplica para los expresidentes, pero no al resto de los exfuncionarios que hayan cometido algún ilícito.

"Cuando hablo de punto final tiene que ver con la acusación a los presidentes del periodo neoliberal, a eso me refiero", indicó.

"Pero lo que ya está en curso ni modo que yo lo detenga, además, no depende del Ejecutivo y yo no voy a dar la orden de que se oculte ningún hecho delictivo".

El mandatario reiteró que será respetuoso de la actuación de otros poderes y de la Fiscalía General de la República, pero advirtió que está dispuesto a intervenir cuando se pretenda proteger a corruptos.

"Todo lo que vaya saliendo se va a tramitar y, hoy lo dije en la reunión (de seguridad), vamos a ser respetuosos de la autonomía de los poderes, pero yo soy el representante del Estado mexicano", expuso.

"Si veo que la Fiscalía, que es autónoma, se tarda; si veo que en el Poder Judicial están resolviendo para proteger a corruptos, no me voy a quedar callado".

El tabasqueño manifestó que, "con todo respeto", expresará sus opiniones sobre los temas que lo ameriten.

Por otro lado, se pronunció de nuevo a favor de que corran los trámites para concretar la extradición del ex Gobernador de Chihuahua, el priista Cesar Duarte.

"No voy a estar bajo la sospecha del Gobernador actual de Chihuahua (Javier Corral), de que estoy protegiendo al Gobernador Duarte, yo no protejo a nadie, no soy tapadera de nadie", subrayó.

"Si no tengo autoridad moral, no voy a tener autoridad política y no voy a servir. Lo que da autoridad política es la autoridad moral".