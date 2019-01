Cubrirá gobierno de Hidalgo gastos de heridos y funerarios

Hidalgo— El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, informó que el gobierno federal y el de su entidad pagarán los gastos funerarios y de hospitalización de los 67 fallecidos y 75 heridos por la explosión en Tlahuelilpan.

"No vamos a escatimar ningún apoyo, van a tener apoyo económico, apoyo legal, apoyo funerario, todo el apoyo que la gente necesite, las familias y las víctimas”, declaró al llegar al Hospital Magdalena de las Salinas.

Fayad pidió a las familias de los afectados tener en cuenta que hay instrucciones presidenciales para apoyarlos económicamente.

"No tengan preocupación por lo que cuesten las cuentas de los hospitales, haremos un esfuerzo conjunto el gobierno de la República, me decía el presidente López Obrador que no escatimemos esfuerzos”, dijo.

Reiteró que no van perseguir legalmente a los civiles que participaron en la rapiña del combustible, pues los calificó como víctimas que actuaron por necesidad ante el desbasto del combustible.

"La población lo hace por necesidad, tenía cubetas y bidones y pensó que era bueno ante la escasez que habido de hidrocarburos o ante la posibilidad de obtener un recurso extra”, argumentó.

Declaró que la mayoría de los 66 fallecidos por la explosión están irreconocibles al quedar calcinados, por lo que tendrán que ser sometidos a pruebas forenses.

Adelantó que hay apoyo por parte de la fundación Michou y Mau para trasladar heridos al Hospital Shriners en Houston.

El gobernador tendrá una reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el Hospital Pediátrico de Tacubaya para evaluar el estado de salud de los heridos y saber quiénes podrían ser candidatos a viajar al hospital estadounidense.