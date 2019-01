Crea Margarita Zavala partido político

Ciudad de México— La expanista Margarita Zavala registró hoy ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la intención de conformar su asociación Libertad y Responsabilidad Democrática LIBRE como partido político nacional.

La propuesta de la excandidata presidencial es que el partido, cuyo nombre oficial será México Libre, sea una alternativa política para todos aquellos ciudadanos que tienen el anhelo de participar en la vida pública y que no encuentran opciones para ello.

A su vez, descartó que su proyecto político sea en contra de un partido en específico, una persona determinada e incluso en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que estamos haciendo es abrir un canal de participación ciudadana en la vida pública de México. Para miles y miles de mexicanos y de mexicanas que quieren participar y que por distintas razones no han encontrado vías de participación", dijo.

"No es contra ningún partido político, ni nos define la coyuntura ni siquiera quien detenta el poder, pero sí estamos convencidos que necesitamos crear un partido político, una organización que se base en determinados principios".

En un mensaje a medios, comentó que su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón, será parte del partido y llamó a la ciudadanía a que se sume al proyecto.

Rechazó, a su vez, que el partido sea una plataforma para que ella, en lo personal, pueda obtener una candidatura en futuras elecciones.

"Desde luego México Libre es un movimiento que no está hecho para ninguna candidatura, en especial de ninguna y por supuesto de la mía, que quede muy claro que no es para mi candidatura, está absolutamente descartado", afirmó.

Zavala confió en lograr cerca de 240 mil afiliados y 300 asambleas distritales, con la finalidad de que el INE les avale el registro como partido.

Además, dedicó unas palabras de solidaridad a los pobladores y víctimas de Tlahuelilpan, donde el pasado viernes estalló un ducto de Pemex.