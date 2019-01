Castigará PRD a quienes votaron por Guardia

Ciudad de México— La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD acordó iniciar un procedimiento sancionatorio a los diputados de ese partido que votaron a favor de la creación de la Guardia Nacional.

Los legisladores perredistas que respaldaron la creación de dicha corporación son Mauricio Toledo, Emmanuel Reyes Carmona, Raymundo García y Luz Estefanía Rosas Martínez.

En un comunicado, el PRD informó hoy que a dichos legisladores el Órgano de Justicia Intrapartidaria les abrirá un procedimiento debido a que contravinieron la posición del partido en contra de la Guardia.

"En la Dirección Nacional se acordó un resolutivo unánime que establecía nuestra inequívoca oposición. Los diputados que sorpresivamente votaron a favor no expresaron su diferencia ni comunicaron sus razones. Algunos de ellos no asistieron a la reunión organizada de dirigentes y legisladores con el colectivo 'Seguridad Sin Guerra'. Tampoco subieron a tribuna a explicar porque apoyaron tamaño despropósito militarista", señaló el partido.

"Reprobamos que diputados del Grupo Parlamentario hayan contribuido a darle la vuelta a la sentencia de la SCJN que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, modificando la Carta Magna, y condenando a los mexicanos a la continuación y escalamiento de la guerra", reprocharon.

En tanto, si bien pertenecen a la bancada del sol azteca, Teófilo García Corpus, Héctor Serrano y Lilia Villafuerte, no forman parte de las filas del partido, por lo que no podrán ser sancionados con la expulsión del mismo.