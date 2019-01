Buscan cientos manejar pipas

Ciudad de México— No habían transcurrido ni dos horas desde que el presidente había lanzado la convocatoria, cuando los primero interesados ya se asomaban en la Puerta 8 del Campo Militar, algunos nada más para preguntar y otros ya con sus papeles en la mano en busca de obtener una de las dos mil plazas para operar pipas de gasolina.

"Estaba escuchando las noticias en la mañana y luego, como estoy yendo a unas asambleas del INVI, me mandaron unos whatsapp en donde me especificaban todo lo que necesitaba para venir aplicar para ser chofer de las pipas que están necesitando", señaló Enrique Olvera, un taxista de la Ciudad de México.

-¿Si le aplican el examen lo pasa?

-Yo me imagino que sí, ya he manejado camiones anteriormente. No tengo mucha práctica o experiencia como se dice, pero noción sí tengo, dijo Olvera.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se buscaba a dos mil personas para que operen la 500 pipas que se pretende adquirir, un empleo para el que ofreció un salario mensual de 29 mil pesos.

"Me enteré por las noticias y tenía todos los papeles acomodados, por eso vine", señaló Ernesto Luna, de 51 años, originario de Ixtapaluca, Estado de México.

Aunque la mayoría de los aspirantes era de hombres, también hubo mujeres, algunas ya con experiencia en la conducción de autotanques, como María del Carmen Servín, de 48 años y quien de 2009 a septiembre del año pasado trabajó en Pemex.

"Desafortunadamente estoy fuera y pues ni modo, la vida sigue y hay que buscarle. Fue una situación, un despido injustificado y no pierdo la esperanza de encontrar lo que a mí me gusta, que es traer un camión grande, pesado, es lo mío", aseguró.

Otra interesada en conducir las nuevas pipas que serán adquiridas es Brisa Rodríguez, de 35 años, madre de tres niños, quien conducía una revolvedora de cemento, pero ahora está desempleada desde hace tres meses.

"En (Cementos) Moctezuma nos pagaban, en ese entonces, 189 (pesos) el día y en Holcim te pagaban 350 el día, más aparte los viajes, y aquí 14 mil 500 quincenales está súper bien", comparó.

La convocatoria establece que los aspirantes deben tener entre 25 y 60 años, presentar una identificación, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, contar con buena reputación y tener la licencia federal tipo E, y B o C, con dos años de antigüedad.

Conforme fue transcurriendo el día, la fila de interesados fue creciendo y para las 16:30 horas ya se habían registrado 531 solicitantes, aunque la mayoría de ellos iba siendo rechazado en distintas etapas del proceso por no tener todos los documentos en regla.

"Si no traes la licencia federal, ya ni te formes carnal. Solo están aceptando la licencia federal y preferentemente la tipo E, de materiales y residuos peligrosos", le dijo Martín Montoya a un recién llegado, luego de haber sido rechazado en el primer filtro.

Los filtros incluyeron la revisión inicial de documentos y un primer registro realizado por personal militar y un examen médico.

Quienes llegaron hasta la fase del servicio médico tardaron cuatro horas y al final debieron demostrar que pueden operar los vehículos por las carreteras del país.

"Conozco el 90 por ciento de las carreteras de México y he manejado todo tipo de carga, no creo tener problema", dijo confiado Daniel Bolaños, de 56 años y quien tiene 37 años como operador.

Los aspirantes que cumplieron todos los requisitos fueron trasladados en un camión militar para que les realizaran exámenes de salud y de conducción.