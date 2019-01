Busca INE suficiencia presupuestal

Ciudad de México- En un cambio de tono al empleado en los días recientes, el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, señaló este jueves en Tijuana que pese al recorte de 950 millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados en su presupuesto para 2019, la participación del organismo electoral en los comicios locales de este año no está en riesgo.

Córdova detalló que la próxima semana el Consejo General del INE aprobará las áreas en donde tendría que aplicarse el recorte presupuestal, sin afectar las tareas de expedición de credenciales, fiscalización de recursos en campaña, ni el monitoreo de los tiempos de radio y televisión oficiales de todo el Estado mexicano, como acaban de acordar con la secretaría de Gobernación.



El INE podría terminar en números rojos, dijo Córdova, pero está en pláticas con la secretaría de Hacienda y la secretaría de Gobernación para ver cómo se enfrenta esa situación.



"Tampoco se va a ver afectada la participación del INE en las elecciones. Esto implica, sin embargo, que la afectación tendrá que impactarse en algún lado, por eso hemos estado en comunicación con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Hacienda para que se compense, digámoslo así, de alguna manera, para que se generen suficiencias presupuestales para poder cerrar el fin de año, este año, sin ningún déficit", indicó.



"El recorte que aplicó la Cámara hoy nos obliga a que el presupuesto de este año, a que le INE este año estará trabajando en números rojos".



Durante su participación en el seminario "Baja California: dinámicas electorales y nuevos escenarios normativos. Proceso Electoral Local 2018-2019", y en una conferencia de prensa posterior en El Colegio de la Frontera Norte, Córdova reiteró su preocupación por el recorte de los diputados federales sin medir, quizá, las consecuencias, pero aseguró que se analizará en dónde impactará sin que afecte a los comicios de este año.



En diferentes ocasiones, en los últimos días, Córdova había calificado de "irresponsable" el recorte al INE y había asegurado que ponía en riesgo la organización de las elecciones locales en las cuatro entidades en donde el 2 de junio habrá comicios.



La elección extraordinaria de Puebla para elegir al titular del Ejecutivo se añadió semanas después ante el fallecimiento de la Gobernadora constitucional, Martha Erika Alonso, pero a diferencia de las otras entidades, el órgano electoral local asignó un presupuesto para los comicios extraordinarios para Gobernador.



El Presidente del INE no adelantó qué áreas serían afectadas por el recorte.



"Es muy grave que un órgano del Estado Mexicano por una decisión de la Cámara de Diputados que tiene que ver con el presupuesto, arranque el año sabiendo que, si no hay una adecuación presupuestal, si no hay una asignación presupuestal por parte de la Secretaria de Hacienda, cerrará el año con números negativos, con números rojos", apuntó.



Córdova estuvo acompañado en su visita a Tijuana por varios funcionarios del organismo y especialistas electorales, entre ellos el consejero electoral Marco Baños.



Baños dijo que entre los retos que se enfrentarán en el proceso electoral en Baja California están el elevar la participación ciudadana en las urnas, generar la mayor equidad posible en la contienda y mantener los niveles de credibilidad en las elecciones que se lograron en el más reciente proceso electoral de 2018.



Firman convenio

El INE y El Colegio de la Frontera Norte firmaron también este jueves un un convenio general de colaboración para promover actividades de investigación, docencia y difusión vinculadas con la materia electoral y formación de ciudadanía, según informó el organismo electoral.



El convenio fue firmado por Lorenzo Córdova, en su calidad de Presidente del INE, y Alberto Hernández, Presidente del Colegio relacionadas con la materia electoral y la formación de ciudadanía.