Busca Fiscalía a responsables de ducto ordeñado

Ciudad de México— La Fiscalía General de la República busca a los responsables de la perforación del ducto Tuxpan-Tula, que ayer explotó y causó la muerte de al menos 66 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo.



El Fiscal Alejandro Gertz definió que la ruta de la investigación se enmarca en el delito de robo de hidrocarburos.



"Este delito es muy grave, tiene una penalidad de entre 20 y 30 años; todas las fuerzas periciales federales están trabajando con las del Estado para levantar todos los peritajes que nos van a determinar con precisión la responsabilidad de quién o quiénes cometieron este delito intencional", indicó.



"De que fue intencional, fue intencional; evidentemente, alguien fue la persona que hizo esa perforación y quería obtener ilícitamente ese material, de eso no cabe duda; el incendio es la segunda parte, pero es consecuencia del primer delito, no es una situación aparte, y la intencionalidad del delito está absolutamente a la vista, no hay duda".



En conferencia de prensa conjunta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Fiscal General dijo que todos los esfuerzos periciales están dedicados a revisar evidencias y recoger testimonios de pobladores a fin de identificar a los responsables.



"Existen una serie de indicios que son los videos, que son todas las actas periciales que ya se han levantado, la información que nos está dando la Procuraduría del Estado; a través de toda esa información, nosotros vamos a saber, hasta donde sea humanamente posible, quiénes fueron los responsables", expuso.



En tanto, López Obrador convocó a los pobladores de Tlahuelilpan a que aporten sus testimonios a las autoridades para conocer el modus operandi de los huachicoleros.



"Yo pido a la gente de Hidalgo, inclusive a los que participaron, que nos ayuden y que den su versión, no sólo de lo que sucedió el día de ayer, sino el porqué de esta actitud. Estoy seguro que nos van a ayudar y vamos a poder reconstruir lo que sucede realmente", planteó.



"Estamos ante una situación que se soslayó durante mucho tiempo y por eso es importante saber cómo se da esta práctica en lo comunitario, quién lleva a cabo la perforación del ducto, quién o quiénes, cuando se sabe que hay una fuga, si se prepara, quién convoca, quién llama, cómo acude tanta gente, por qué los recipientes, qué se hace con ese combustible: ¿se utiliza para consumo de los que lo recogen o se vende?, ¿cómo se vende?, ¿quiénes compran? Reconstruir la historia".



Gertz dijo que la Fiscalía premiará a las personas que coadyuven en la investigación.



"Ese es el mensaje del Presidente y ese es el mensaje que nosotros, desde el Ministerio Público, queremos hacer para premiar a todas aquellas personas que nos puedan ayudar a identificar a quienes nos están haciendo tanto daño y le están haciendo daño a la propia población", expuso.



"Hay alternativas, hay capacidad social para poder reivindicar las necesidades de esta gente, pero lo que sí necesitamos es no tener una barrera de información que no nos permita desahogar de una forma eficiente y clara estas responsabilidades".